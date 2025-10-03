Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ: Μόνο η ΝΔ εγγυάται ότι θα πάμε μπροστά με ασφάλεια και ελπίδα

Το παρών στην έναρξη των εργασιών του συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ δίνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Παρασκευή 3/10.

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ εκφώνησε την ομιλία του στο ανακαινισμένο Ολυμπιακό Προπονητήριο Παιανίας. «Αγαπημένοι συνάδελφοι στη Βουλή, αγαπημένε Ορφέα, αγαπημένοι ΔΑΠιτες και ΔΑΠιτισσες σας ευχαριστώ για την υποδοχή σας και μου δίνετε κουράγιο να συνεχίσουμε όλοι μαζί όλα όσα θέλουμε να πετύχουμε» ανέφερε αρχικά.

«Θα συνεχίσουμε στην πορεία την οποία χαράξαμε μαζί αυτά τα έξι χρόνια στο δρόμο του εκσυγχρονισμού και της συλλογικής ανάπτυξης, της ατομικής προκοπής, της εθνικής αυτοπεποίθησης» είπε παράλληλα, ο πρωθυπουργός για να προσθέσει:

«Αυτός είναι ο μόνος δρόμος που οδηγεί σε μία πατρίδα πιο δημοκρατική, σε ένα πιο αποτελεσματικό κράτος. Σε μία Ελλάδα που θα δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλες και όλους, ώστε να δημιουργήσουν εδώ, χωρίς να αναγκάζονται να φεύγουν στο εξωτερικό. Δεν διαλέξαμε τυχαία αυτή την ημέρα. Σαν αύριο πριν 51 χρόνια γεννιόταν ένα κόμμα που έμελε να σφραγίσει τις ζωές όλων μας. Στις 4 Οκτωβρίου του 1974 γεννήθηκε η Νέα Δημοκρατία. Στις 17 Οκτωβρίου της ίδιας χρονιάς ακολούθησε η ίδρυση της ΟΝΝΕΔ».

Από εκεί και πέρα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: «Μόνο η ΝΔ εγγυάται σήμερα ότι θα πάμε μπροστά με ασφάλεια και με ελπίδα. Μπροστά μακριά από περιπέτειες που θα θέσουν σε κίνδυνο τις έως τώρα κατακτήσεις των πολιτών. Αλλά και κάνοντας πράξη ένα σχέδιο μελετημένο με ορίζοντα το 2030 και όλα αυτά με την ΟΝΝΕΔ στην πρώτη γραμμή της μάχης».

«Αμφισβητείτε αν θα ζήσετε καλύτερα από τους γονείς σας. Αυτό ήταν δεδομένο στη δική μας τη γενιά», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Έχουμε γεωπολιτικές συγκρούσεις, η ισχύς συχνά δείχνει να επικρατεί του δικαίου, η κλιματική κρίση και η τεχνητή νοημοσύνη φέρνουν τεκτονικές αλλαγές», σημείωσε.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε πως ο κόσμος αλλάζει, ότι αλλάζει και η Ελλάδα προς το καλύτερο παρά το πείσμα κάποιων.

«Παρά το κόστος του λαϊκισμού, καταφέραμε να βγούμε στο ξέφωτο και να αναπτυσσόμαστε τώρα, με ρυθμό υπερδιπλάσιο της Ευρώπης. Η χώρα δεν αντιμετωπίζεται πια ως το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης», τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι υπάρχουν πλέον 500.000 νέες θέσεις εργασίας, οι επενδύσεις, οι εξαγωγές και ο τουρισμός βαδίζουν από ρεκόρ σε ρεκόρ και ο μέσος μισθός από τα 1.000 είναι ήδη στα 1.400 ευρώ και θα πάει πάνω από τα 1.500 το 2027.

«Τα καλύτερα είναι μπροστά. Όχι γιατί τα προβλήματα δεκαετιών λύθηκαν ξαφνικά. Το αντίθετο. Η παγκόσμια ακρίβεια πολιορκεί ακόμη τα νοικοκυριά. Το πρόβλημα της στέγης παραμένει. Και οι κρατικές δομές είναι αρκετά μακριά από εκείνο που θέλουμε. Όμως η προσπάθεια για ανάταξη είναι συνεχής και φέρνει αποτελέσματα. Δείτε, για παράδειγμα, την οικονομική πολιτική του 2026», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναφερόμενος στη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ και πέρασε από το Υπουργικό Συμβούλιο, είπε ότι πάνω από 4 εκατομμύρια Έλληνες, μισθωτοί, συνταξιούχοι, επαγγελματίες και αγρότες, θα δουν το εισόδημά τους να αυξάνεται σημαντικά ενώ το ίδιο θα συμβεί και σε 150.000 ένστολους μέσω του νέου μισθολογίου τους.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο μέτρο της μηδενικής φορολογίας για τους νέους κάτω από 25 ετών και τον φορολογικό συντελεστή 9% για όσους είναι 25 έως 30.

«Να μιλάμε με συγκεκριμένα παραδείγματα», πρόσθεσε ενώ είπε ότι έχει μεγάλη σημασία η απαλλαγή της προσωπικής διαφοράς για τους συνταξιούχους και ότι μικροϊδιοκτήτες θα έχουν μικρότερη φορολογική επιβάρυνση για έσοδα από ενοίκια και ότι για 12.720 χωριά μέχρι 1500 κατοίκων εντός δύο ετών μηδενίζεται ο ΕΝΦΙΑ ενώ μειώνεται και ο ΦΠΑ σε δεκάδες ακριτικά νησιά.

«Πρόκειται για μία παρέμβαση η οποία, μαζί με τις μόνιμες αυξήσεις μισθών και συντάξεων οικοδομεί ένα σοβαρό ανάχωμα στην ακρίβεια. Ταυτόχρονα δηλώνει και την επιλογή της κυβέρνησης να στηριχθεί η νέα γενιά. Η οικογένεια. Και η ελληνική περιφέρεια. Όχι με έκτακτα επιδόματα. Αλλά με σταθερά μέτρα τα οποία θα ισχύουν και μετά την έξαρση των ανατιμήσεων», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Η ατζέντα του Συνεδρίου

Το 14ο Τακτικό Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ θα διεξαχθεί από τις 3 έως τις 5 Οκτωβρίου στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Παιανίας.

Η έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου στις 17:00 με κεντρικό ομιλητή τον Πρωθυπουργό και τις ομιλίες του Προέδρου της ΟΝΝΕΔ, Ορφέα Γεωργίου και του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, Νίκου Πατσέα.

Το Σάββατο και την Κυριακή οι 2.554 σύνεδροι που αναδείχθηκαν από 90.084 μέλη θα έχουν την ευκαιρία να τοποθετηθούν πάνω σε επίκαιρες θεματικές ενότητες.

Το Συνέδριο θα τιμήσουν επίσης με την παρουσία τους εκπρόσωποι από αρκετές ευρωπαϊκές και διεθνείς οργανώσεις νεολαίας, που διατηρούν στενούς δεσμούς φιλίας και συνεργασίας με την ΟΝΝΕΔ.