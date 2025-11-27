Μητσοτάκης στο Υπουργικό: “Αύριο η επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1 εκατ. ενοικιαστές – Στο Κτηματολόγιο οι οικοδομικές άδειες και οι κατασκευές”

Συνεδριάζει αυτή την ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, με πλούσια ατζέντα.

Μεταξύ άλλων, στην εισήγησή του, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη συμφωνία κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, χαρακτηρίζοντάς τη ως “κίνηση εκσυγχρονισμού του εργασιακού πλαισίου“: “Η πρωτοβουλία για τις ΣΣΕ κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Δίνει ασφάλεια στους εργαζόμενους και προοπτική στους εργοδότες. Η Τομή αυτή έρχεται από μια κεντροδεξιά κυβέρνηση που συνεργάστηκε με όλο το φάσμα των κοινωνικών εταίρων. Υπευθυνότητα-Εμπιστοσύνη-Παραγωγικότητα οι τρεις λέξεις κλειδιά γιατί η πρόοδος πρέπει να βασίζεται στην ενίσχυση των εργαζομένων και την ασφάλεια για τις επιχειρήσεις”.

Όπως είπε, “στο επίκεντρο είναι η βελτίωση των εισοδημάτων ο προϋπολογισμός. Είναι αναπτυξιακός και χωρίς να είναι κατάλογος εσόδων εξόδων είναι πυξίδα που κατευθύνει τις προτεραιότητες. Για έκτη χρόνια με διπλάσια ανάπτυξη από την ευρωζώνη, ο πληθωρισμός δείχνει να τιθασεύεται, εφαρμόζονται μέτρα σχεδόν 3 δισ. που θα απλωθούν στην κοινωνία ως πρόσθετες φοροελαφρύνσεις. Είναι προβλέψεις που ενισχύουν το σύνολο με έμφαση στη μεσαία τάξη και τις οικογένειες με παιδιά. Στην προτεραιότητα και οι νέοι, οι ένστολοι και οι κάτοικοι της περιφέρειας“.

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, “οι πολίτες θα δουν αυξημένες τις αποδοχές από τον Ιανουάριο του 2026. Επιπρόσθετα ισχύει νέο μισθολόγιο για τους ενστόλους, ενώ ενισχύονται και οι συνταξιούχοι ήδη με το επίδομα των 250 ευρώ που θα δίνεται κάθε Νοέμβριο και μην ξεχνάμε ότι όλοι οι συνταξιούχοι θα πάρουν αύξηση από τον Ιανουάριο, ωφελούνται από τις φοροελαφρύνσεις και όσοι έχουν προσωπική διαφορά θα τη δουν να σβήνει”.

Για το πρόβλημα της στέγης, σημείωσε ότι “θα πληρωθεί αύριο η επιστροφή ενός ενοικίου σε παραπάνω από 1 εκατ. ενοικιαστές που ισοδυναμεί με μείωση 8% στα ενοίκια και μειώνουμε τον φόρο στις μικρές ιδιοκτησίες, ενώ μειώνουμε στο 50% και καταργούμε τον ΕΝΦΙΑ σε χωριά κάτω από 1.500 κατοίκους και μειώνουμε τον ΦΠΑ σε όλα τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου“.

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

“Σε μια εποχή όπου οι περισσότερες κυβερνήσεις στην Ευρώπη αναγκάζονται να ψηφίσουν προϋπολογισμούς λιτότητας, εμείς μπορούμε να επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης ως ανάχωμα στο αυξημένο κόστος ζωής. Αυτό θα είναι το βασικό αντικείμενο πολιτικής συζήτησης τους επόμενους μήνες. Δεν πατάμε φρένο αλλά επιταχύνουμε τις μεταρρυθμίσεις” υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης και συνέχισε:

“Όταν με τον υπουργό Εσωτερικών κάναμε την αξιολόγηση του δημοσίου οι πολεοδομίες είχαν μόλις 3%. Παίρνουμε την τολμηρή απόφαση να μεταφέρουμε την αρμοδιότητα των οικοδομικών αδειών και των κατασκευών στο Κτηματολόγιο για να δημιουργήσουμε ένα συνεκτικό σύστημα που θα διευκολύνει ιδιοκτήτες κατασκευαστές και επενδυτές με one stop shop για κάθε ακίνητο που θα είναι λειτουργικό το 2026″.

“Όσον αφορά το κληρονομικό δίκαιο και τις στρεβλώσεις του καθώς είχαμε διατάξεις που ήταν αμετάβλητες εδώ και 80 χρόνια, εισάγουμε καινοτομίες όπως ο θεσμός της κληρονομικής σύμβασης, η αλλαγή των ποσοστώσεων σε περίπτωση μη ύπαρξης διαθήκης, η ενίσχυση της θέσης των συζύγων, η ενίσχυση των συντρόφων” είπε σε άλλο σημείο της εισήγησής του και επισήμανε:

“Η μεταρρύθμιση αυτή έχει αναπτυξιακή διάσταση ως προς το πώς κληρονομείται σίγουρα η περιουσία που συχνά καταλήγει να μην μπορεί να αξιοποιηθεί από τους κληρονόμους και αυτό αντιμετωπίζεται”.

“Όποιος έχει την παραμικρή αμφιβολία για τη μεταρρυθμιστική διάθεση της κυβέρνησης θα δει ότι πρώτη προτεραιότητα οι αλλαγές που βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη στη μάχη με το βαθύ κράτος και τη μετριότητα και αυτή τη μάχη θα την κερδίσουμε” υπογράμμισε ακόμα.

Υπουργικό Συμβούλιο: Η ατζέντα της συνεδρίασης

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού στην ημερήσια διάταξη βρίσκονται:

η εισήγηση από την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως για τη νέα κοινωνική συμφωνία για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας,

η παρουσίαση από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά του Κρατικού Προϋπολογισμού και Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού 2026-2029,

η εισήγηση από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση για την έγκριση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης για την προγραμματική περίοδο 2026-2030,

η παρουσίαση από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου της νομοθετικής πρωτοβουλίας για την καλύτερη οργάνωση του χώρου, την παροχή ενιαίων υπηρεσιών γύρω από το ακίνητο και τον νέο Εθνικό Οργανισμό,

η παρουσίαση από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό Γιάννη Μπούγα του νομοσχεδίου για την αναθεώρηση του κληρονομικού δικαίου,

η παρουσίαση από τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2023/2661 για τα ευφυή συστήματα μεταφορών, και

η παρουσίαση από την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη ερανιστικού νομοσχεδίου του Υπουργείου.