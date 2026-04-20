Για τα όσα ακούστηκαν σχετικά με την Λάουρα Κοβέσι και την Πόπη Παπανδρέου μίλησε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.

Ο κ. Φλωρίδης, μιλώντας στα Παραπολιτικά, είπε για τη συνάντηση με τη Λάουρα Κοβέσι την Τετάρτη 22 Απριλίου, πως την είχε ζητήσει με αφορμή την παρουσία της ίδιας στο Φόρουμ των Δελφών, με στόχο τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τα ζητήματα που συζητώνται, σημείωσε, ξεκίνησαν από τη στέγαση, τη στελέχωση, τις μισθολογικές αποδοχές κ.α «Αν έχει κάτι άλλο, θα μας το πει», είπε.

Στη συνέχεια σημείωσε πως: «Εδώ και αρκετό καιρό στην αντιπολίτευση, έχουν στοχεύσει στο ότι η ΝΔ έχει πρόβλημα στο εσωτερικό της, για να διαμορφώσουν νέες ισορροπίες στην κοινωνία. Αυτό έχει αποτύχει: Η ΝΔ δεν ήταν ποτέ κόμμα σταλινικού τύπου, κεντρικός στόχος παραμένει η διακυβέρνηση του τόπου, πάντοτε υπήρχαν διαφορετικές απόψεις».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «Η αντιπολίτευση λέει ότι ο Μητσοτάκης απομονώνεται κ.α. Αυτά είναι ευσεβείς πόθοι, πρόκειται για διαφορετικές απόψεις που εκφράζονται στον ίδιο χώρο, αλλά ο στόχος παραμένει και αυτός είναι η διακυβέρνηση της χώρας».

Σχετικά με τις διαρροές στις ψηφοφορίες για την άρση ασυλία σημείωσε πως: «Υπάρχουν δύο όψεις: Η θεσμική ευθύνη, όπου ο βουλευτής ζητεί ο ίδιος την άρση, δηλώνοντας βέβαιος για την αθωότητά του. Η άλλη πλευρά είναι ότι σπεύδουμε προκαταβολικά να θεωρήσουμε τον βουλευτή ένοχο, απλώς και μόνο επειδή εμπλέκεται στη δικογραφία. Στην προκειμένη περίπτωση, έχουμε τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των 11 βουλευτών, με τους ίδιους να αναφέρουν πως δεν έχουν κανένα ζήτημα. Δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει πολιτικό πρόβλημα, όταν υπάρχει θεσμική λειτουργία που επιτελείται εκ μέρους των βουλευτών».

Σε ερώτηση αν κάποιοι που εμπλέκονται σε υποθέσεις θα πρέπει να είναι στα ψηφοδέλτια, είπε ότι υπήρχε διάταξη σε νόμο του 2011 ότι υποθέσεις που αφορούν πολιτικά πρόσωπα πρέπει να εξετάζονται γρήγορα: «Ο ΣΥΡΙΖΑ, τελευταία μέρα της διακυβέρνησής του, όταν ψήφισε τους Ποινικούς Κώδικες, την κατήργησε. Για το θέμα αυτό, είναι απόφαση και στάση του καθενός, δεν είναι κριτήριο για μένα αυτό. Υπάρχουν υποθέσεις που θα αντιμετωπιστούν μέσα από δικαστική διαδικασία, που δεν σημαίνει υποχρεωτικά δίκη».

Για τη συζήτηση που γίνεται αναφορικά με την παράταση της θητείας της Πόπης Παπανδρέου, είπε ότι πρόκειται για παρατάσεις τριών μελών: «Οι υπηρετούντες εισαγγελείς στο ελληνικό τμήμα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας είναι 10 και ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να αυξηθούν κατά τρεις. Οι 10, που υπηρετούν αυτή τη στιγμή, κάνουν την Ελλάδα να είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη αναλογία εισαγγελέων με βάση τον πληθυσμό, ενώ έγινε αποδεκτό το αίτημα της αύξησης των θέσεων».

«Αφού μίλησε μαζί μου η κα Κοβέσι, υπέβαλε αίτημα που διαβιβάστηκε μέσω του υπουργείου Δικαιοσύνης στον Άρειο Πάγο, με το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου να είναι αυτό που θα κρίνει κυριαρχικά επί των αιτημάτων αυτών. Το ελληνικό Σύνταγμα προβλέπει πως αυτό το όργανο είναι αποκλειστικά αρμόδιο για την υπηρεσιακή μεταβολή σε σχέση με λειτουργούς της Δικαιοσύνης. Είναι θέμα του Αρείου Πάγου, η κυβέρνηση δεν έχει απολύτως κανένα λόγο σε αυτό», κατέληξε ο κ. Φλωρίδης.