Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει την Πέμπτη 16/10 στη Bουλή για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής

Η ομιλία του πρωθυπουργού θα πραγματοποιηθεί στις 11:00

Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει την Πέμπτη 16/10 στη Bουλή για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής
DEBATER NEWSROOM

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Πέμπτη 16 Οκτωβρίου στις 11.00, θα μιλήσει στη βουλή, στη συζήτηση με αντικείμενο την ενημέρωση του σώματος για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, η οποία προγραμματίστηκε κατόπιν αιτήματός του, σύμφωνα με το άρθρο 142Α του κανονισμού της βουλής.

