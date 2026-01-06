Κυριάκος Μητσοτάκης: Στο Παρίσι για τη «Συμμαχία των Προθύμων» με τη συμμετοχή 35 χωρών – Στο τραπέζι το Ουκρανικό

Tο Παρίσι επισκέπτεται σήμερα (06.01) ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στη σύνοδο της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων», η οποία πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Στόχος της συνόδου είναι ο καθορισμός της μελλοντικής συμβολής κάθε συμμετέχουσας χώρας στο διεθνές πακέτο στήριξης προς την Ουκρανία, με βασικό άξονα την ασφάλεια της χώρας και τους όρους μιας ενδεχόμενης κατάπαυσης του πυρός.

Παρών και ο Ζελένσκι

Στη συνάντηση, που φιλοξενείται στη γαλλική πρωτεύουσα, συμμετέχουν ηγέτες και εκπρόσωποι από 35 χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία, η Γερμανία και η Ιταλία.

Την Ουκρανία εκπροσωπεί ο Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος αναμένεται να επαναλάβει τις ανάγκες της χώρας του για συνεχή διεθνή στήριξη, ενόψει της προσπάθειας για ειρήνη και σταθερότητα.

Η αντζέντα και τα «αγκάθια»

Οι συζητήσεις επικεντρώνονται σε δύο βασικούς άξονες. Πρώτον, στις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία μετά από μια πιθανή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Η Γαλλία, σε συνεργασία με τη Βρετανία και τις ΗΠΑ, επιδιώκει τον συντονισμό των συμμάχων για την παροχή «επιχειρησιακών εγγυήσεων ασφαλείας», που θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν με την έναρξη ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Δεύτερον, στο τραπέζι τίθεται η προοπτική δημιουργίας πολυεθνικής δύναμης, η οποία θα μπορούσε να αναλάβει ρόλο διασφάλισης της Ουκρανίας σε περίπτωση επίτευξης πολιτικής συμφωνίας. Η ανάπτυξη μιας τέτοιας δύναμης εκτιμάται ότι θα λειτουργούσε αποτρεπτικά και θα ενίσχυε τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Σε επίπεδο στρατιωτικού απορρήτου οι συζητήσεις

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, δεν αναμένονται άμεσες ανακοινώσεις σχετικά με τη σύνθεση, το μέγεθος ή τις ακριβείς στρατιωτικές δεσμεύσεις της ενδεχόμενης πολυεθνικής δύναμης. Οι συζητήσεις αναμένεται να κινηθούν σε πλαίσιο στρατιωτικού απορρήτου, με στόχο την αποτύπωση της προόδου και τη σύγκλιση των θέσεων των συμμάχων.

Η σύνοδος της «Συμμαχίας των Προθύμων» αποτελεί ένα ακόμη κρίσιμο βήμα στη διεθνή προσπάθεια για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία, με τη συμμετοχή των μεγάλων δυνάμεων και τη συνεχή στήριξη των ευρωπαϊκών χωρών και των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται καθοριστικές για τη διαμόρφωση του πλαισίου διεθνούς ασφάλειας και τη διατήρηση της υποστήριξης προς το Κίεβο.