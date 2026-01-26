Κυριάκος Μητσοτάκης: Σε σύσκεψη για την ευλογιά των προβάτων θα προεδρεύσει την Τρίτη 26/1

Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ;
DEBATER NEWSROOM

Σε σύσκεψη για την ευλογιά των προβάτων θα προεδρεύσει την Τρίτη 26/1 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Τρίτη 27 Ιανουαρίου, στις 10:00 το πρωί θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

