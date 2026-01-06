Κυριάκος Μητσοτάκης για Θεοφάνεια: «Μας δίνουν νέα δύναμη – Η Ελλάδα προχωρά βελτιώνοντας τη ζωή των πολιτών της»

«Φέτος μπορούμε να αισιοδοξούμε, αρκεί να είμαστε ενωμένοι», τονίζει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο μήνυμά του για τη γιορτή των Θεοφανείων.

«Η Ελλάδα προχωρεί, βελτιώνοντας τη ζωή των πολιτών της», ενώ υπογράμμισε ότι «ενισχύει την άμυνά της και προσαρμόζει την πολιτική της στον νέο χάρτη των παγκόσμιων συσχετισμών, με γνώμονα το εθνικό συμφέρον», σημείωσε.

«Χωρίς ν’ αρνούμαστε τις δυσκολίες, μπορούμε να αισιοδοξούμε», τόνισε αναφερόμενος στο ξεκίνημα του 2026 και συμπλήρωσε πως «αρκεί να είμαστε ενωμένοι». Όπως ανέφερε στόχος είναι να είμαστε «αποφασισμένοι να νικήσουμε ό,τι ακόμη μας κρατά πίσω», «πιστοί στην αλήθεια και στο αποτέλεσμα αντί για τα ψέματα και τα μεγάλα λόγια».

Στη συνέχεια μίλησε για ευθύνη «απέναντι στην υπόλοιπη κοινωνία, στον διπλανό συμπολίτη μας, αλλά και στις γενιές που έρχονται».

Κλείνοντας ευχήθηκε «χρόνια πολλά και καλή φώτιση στις Ελληνίδες και τους Έλληνες, απανταχού της γης», τονίζοντας ότι «με σιγουριά, σχέδιο και προσπάθεια, τα καλύτερα είναι μπροστά μας».