Κυριάκος Μητσοτάκης: Επισκέπτεται αύριο Ραμάλα και Ιερουσαλήμ
Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού
Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα μεταβεί στη Ραμάλα, όπου στις 12.30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Mahmoud Abbas.
Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Ιερουσαλήμ, όπου στις 14.30 θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Benjamin Netanyahu.
Στις 17.45 ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην Τριμερή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις των ηγετών στον Τύπο.
