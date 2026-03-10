Κώστας Σκρέκας: “Δεν θα αφήσουμε απροστάτευτα τα νοικοκυριά και τους επαγγελματίες σε πιθανή ενεργειακή κρίση”

Με μεγάλη προσέλευση στελεχών και μελών της Παράταξης πραγματοποιήθηκε χθες η συνεδρίαση της ΔΕΕΠ Λάρισας, παρουσία του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστα Σκρέκα, συνοδευόμενου από τον Γραμματέα Οργανωτικού Στέλιο Κονταδάκη, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστο Κέλλα, τον Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Μάξιμο Χαρακόπουλο και τον Βουλευτή Λάρισας Χρήστο Καπετάνο.

Ο κ. Σκρέκας συνεχίζει τις επισκέψεις που πραγματοποιεί στις περιφερειακές οργανώσεις της Παράταξης, στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου. Στο επίκεντρο της επίσκεψής του στη Λάρισα, βρέθηκε η στενή επαφή του κόμματος με την τοπική κοινωνία και ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Θεσσαλίας στην οικονομική πορεία της Ελλάδας. Η ανταπόκριση και η μαζική παρουσία στη συνεδρίαση της ΔΕΕΠ Λάρισας επιβεβαίωσαν το έντονο ενδιαφέρον για τον προσυνεδριακό διάλογο, αλλά και για την ενημέρωση του Γραμματέα του κόμματος για τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, τις προτεραιότητες και την αναπτυξιακή προοπτική της Λάρισας και της Θεσσαλίας.

Νωρίτερα, ο κ. Σκρέκας είχε διαδοχικές συναντήσεις με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, τον Δήμαρχο Λαρισαίων Αθανάσιο Μαμάκο, τη Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Ρένα Καραλαριώτου, τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου Λάρισας Χρήστο Γιακουβή και Δημήτρη Παπαλέξη, τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας Νίκο Παπαγεωργίου, ενώ επισκέφθηκε και τοπική μονάδα επεξεργασίας προϊόντων κρέατος, αναδεικνύοντας τη σημασία της παραγωγής και της μεταποίησης για την τοπική οικονομία.

Τέλος, σε δηλώσεις του προς τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο κ. Σκρέκας ανέφερε:

«Σε αυτό το ρευστό διεθνές περιβάλλον, που απειλεί τον πλανήτη και ιδιαίτερα την περιοχή μας με μια πιθανή παγκόσμια πληθωριστική κρίση, η Ελλάδα έχει μια σταθερή Κυβέρνηση και μία συνεχώς αναπτυσσόμενη οικονομία, που μας δίνει την αισιοδοξία πως θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτές τις προκλήσεις. Όσον αφορά το αυξανόμενο κόστος ενέργειας, η Κυβέρνηση δεν θα αφήσει απροστάτευτα τα νοικοκυριά, τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις της χώρας, και θα στηρίξουμε, όπως πράξαμε και στην προηγούμενη ενεργειακή κρίση, για να αντιμετωπίσουμε μία πιθανή αρνητική εξέλιξη στον ενεργειακό τομέα.

Η παρουσία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού της χώρας Κυριάκου Μητσοτάκη στο Προσυνέδριο του προσεχούς Σαββάτου, δείχνει το πόσο σημαντική είναι για εμάς η στήριξη του θεσσαλικού κάμπου, που είναι τροφοδότης ολόκληρης της Ελλάδας».