Σκρέκας από την Κόρινθο: “Η Ελλάδα έχει την υποχρέωση να προασπίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα και την ασφάλεια της Κύπρου”

Την Κόρινθο επισκέφθηκε ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας, συνοδευόμενος από τον Γραμματέα Οργανωτικού Στέλιο Κονταδάκη και τη Βουλευτή Κορινθίας Μαριλένα Σούκουλη, στο πλαίσιο των περιοδειών που πραγματοποιεί στην περιφέρεια ενόψει των προσυνεδρίων και του Τακτικού Συνεδρίου του κόμματος.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης περιελάμβανε συνεδρίαση της ΔΕΕΠ Κορινθίας και διαδοχικές συναντήσεις με τον Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας Τάσο Γκιολή, τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κορίνθου κ.κ. Παύλο, τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κορινθίας Τάκη Λουζιώτη και τον Διοικητή του Νοσοκομείου Κορίνθου Γρηγόρη Καρπούζη, ενώ ολοκληρώθηκε με επισκέψεις σε τοπικές επιχειρήσεις, εστιάζοντας στα ζητήματα της αγοράς και της περιφερειακής ανάπτυξης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε δηλώσεις του στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο κ. Σκρέκας αναφέρθηκε στις γεωπολιτικές εξελίξεις, τονίζοντας ότι η Ελλάδα στηρίζει έμπρακτα την ασφάλεια της Κύπρου. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά:

«Η Ελλάδα έχει την υποχρέωση να προασπίσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της και την αδιαπραγμάτευτη ευθύνη να στηρίξει την ασφάλεια της Κύπρου. Η άμεση απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να στείλει το πιο σύγχρονο πολεμικό πλοίο της Ευρώπης, τη Belharra, μαζί με τη φρεγάτα “Ψαρά” και τέσσερα εκσυγχρονισμένα F-16, δείχνουν την προτεραιότητα που δίνουμε στην εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου».

Παράλληλα, ο κ. Σκρέκας ξεκαθάρισε ότι η κυβερνητική στρατηγική για την περιφέρεια εστιάζει σε «έργα ουσίας και όχι βιτρίνας», με στόχο το χτίσιμο της Ελλάδας του 2030 μέσα από διαρκή διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες.