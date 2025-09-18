Κώστας Κατσαφάδος: Επίσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας

Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος πραγματοποίησε την Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025, επίσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, στο πλαίσιο σειράς στοχευμένων παρεμβάσεων με σκοπό την πλήρη αποτύπωση της πορείας αποκατάστασης και την επιτάχυνση των διαδικασιών αρωγής στις περιοχές που επλήγησαν από την καταστροφική θεομηνία «Daniel».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Π.Ε. Καρδίτσας -περιοχή που τον Σεπτέμβριο του 2023 επλήγη περισσότερο από την κακοκαιρία «Daniel»- ο Υφυπουργός είχε σειρά συναντήσεων με θεσμικούς εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Βουλευτές και φορείς, προκειμένου να ακούσει από κοντά τα προβλήματα, τις ανησυχίες και τις ανάγκες των κατοίκων, αλλά και να ενημερωθεί για την πορεία των έργων αποκατάστασης και θωράκισης της περιοχής απέναντι σε νέα έντονα φαινόμενα.

Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 10:30 στο Δημαρχείο Παλαμά, με τη συμμετοχή των Δημάρχων της Π.Ε. Καρδίτσας (Παλαμά, Καρδίτσας, Λίμνης Πλαστήρα, Μουζακίου, Σοφάδων, Αργιθέας) και των Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.

Ακολούθησαν διαδοχικές συναντήσεις με:

Τη Δημοτική Αρχή Παλαμά και Προέδρους Κοινοτήτων της περιοχής,

Τον Πρόεδρο της Κοινότητας Μεταμόρφωσης,

Τον Πρόεδρο της Κοινότητας Βλοχού,

Τους Προέδρους των Δημοτικών Ενοτήτων Σελλάνων και Φύλλου.

Το πρόγραμμα συνεχίστηκε με συναντήσεις με τον Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας, κ. Κώστα Τέλιο, με δημότες, τον Σύλλογο Γυναικών Παλαμά, τον Αγροτικό Σύλλογο Παλαμά, τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Παλαμά και ολοκληρώθηκε με συνάντηση με το Επιμελητήριο Καρδίτσας, τον Εμπορικό Σύλλογο Καρδίτσας και τον Εμπορικό Σύλλογο Παλαμά.

Ο Υφυπουργός, στο περιθώριο των επαφών του, δήλωσε: «Δύο χρόνια μετά το φαινόμενο ‘Daniel’, βρισκόμαστε εδώ, στην καρδιά της Θεσσαλίας, για να δηλώσουμε έμπρακτα το παρών. Η σημερινή σύσκεψη στον Δήμο Παλαμά, παρουσία όλων των Δημάρχων της Π.Ε. Καρδίτσας, ήταν μια ευκαιρία ειλικρινούς διαλόγου και αποτίμησης των παρεμβάσεων που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα. Συζητήσαμε τα επόμενα βήματα που απαιτούνται για την πλήρη αποκατάσταση, την αποζημίωση την ενίσχυση και την υλοποίηση έργων που θα ενδυναμώσουν την ανθεκτικότητα της περιοχής απέναντι σε μελλοντικούς κινδύνους. Η συνεργασία μας δεν είναι συγκυριακή, είναι στρατηγική επιλογή για την οικοδόμηση ενός πιο ασφαλούς, βιώσιμου και ανθεκτικού μέλλοντος για τη Θεσσαλία».