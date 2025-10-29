Κόντρα κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για τον Άγνωστο Στρατιώτη: “Είναι σε σύγχυση” – “Έχουν χάσει τη μπάλα”

«Χωρίς καμία αμφιβολία, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση και, προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα δικά του λάθη, κάνει τα πράγματα ολοένα και χειρότερα», επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, σχετικά με το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, με τη Χαριλάου Τρικούπη να σηκώνει το γάντι.

«Στην αρχή, κατά το ΠΑΣΟΚ, η τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου ήταν αντισυνταγματική και την οποία μάλιστα στελέχη του “δεσμεύονταν” ότι θα καταργούσαν. Τώρα μαθαίνουμε, πάλι από την αξιωματική αντιπολίτευση, ότι η τροπολογία τελικά ήταν αχρείαστη.

Μάλιστα, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, κ. Τσουκαλάς επικαλέσθηκε το άρθρο 191Α του Ποινικού Κώδικα που προβλέπει συγκεκριμένες ποινές για όποιον ρυπαίνει, φθείρει ή προσβάλλει τόπους ιδιαίτερης σημασίας», τονίζουν οι κυβερνητικές πηγές.

«Αδυνατούν, βέβαια, στο ΠΑΣΟΚ, ακόμα και σήμερα, να καταλάβουν ότι με την συγκεκριμένη τροπολογία αντιμετωπίσθηκαν πολλά περισσότερα από ζητήματα φθορών, όπως οι άσχετες με τον σκοπό του μνημείου συγκεντρώσεις ή εικόνες, όπως η χθεσινή με τους οργανοπαίκτες στον ιερό αυτό χώρο, τους οποίους απομάκρυνε με πλήρη επαγγελματισμό η ΕΛ.ΑΣ.», καταλήγουν οι ίδιες πηγές.

Απαντώντας στις κυβερνητικές πηγές, το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του υπογραμμίζει ότι «οι “κυβερνητικές πηγές” οδηγούνται από φάλτσο σε φάλτσο.

Επαναλαμβάνουν με περισπούδαστο ύφος ασυναρτησίες σε μια απελπισμένη προσπάθεια να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα».

Στη συνέχεια, το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει:

«Επί τη ευκαιρία είναι σκόπιμο να μας εξηγήσουν μερικά θέματα, για να καταλάβουν οι πολίτες το μέγεθος της πολιτικής υποκρισίας:

Ποιες είναι οι επιπλέον φθορές που δεν καλύπτονταν από τον όρο “φθορά” στο άρθρο 191 του ΠΚ και συμπεριλαμβάνει τώρα η κυβέρνηση;

Ποιο πλαίσιο λειτουργίας της αστυνομίας για την τήρηση της τάξης εισήγαγε η τροπολογία;

Είναι προφανές ότι έχουν χάσει τη μπάλα».