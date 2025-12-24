Κωνσταντοπούλου: «Καλά Χριστούγεννα και χρόνια πολλά σε όποιον αγωνίζεται και διεκδικεί»

Τις ευχές της για καλά Χριστούγεννα έστειλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μέσω ανάρτησής της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έγραψε: «Χρόνια πολλά σε όλες και όλους! Χαρούμενα Χριστούγεννα, με Αγάπη, Ειρήνη και Δικαιοσύνη. Ας δώσουμε αγάπη, φροντίδα, αλληλεγγύη σε αυτούς που το έχουν ανάγκη! Χρόνια πολλά και δύναμη στους αγρότες μας, που οι γιορτές τους βρίσκουν στους δρόμους, στα μπλόκα, για το δίκιο τους!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χρόνια πολλά σε όποιον αγωνίζεται και διεκδικεί! Ο αγώνας είναι από μόνος του γιορτή. Είστε στο μυαλό, στην καρδιά και στην σκέψη μου! Είναι στο χέρι μας να φέρουμε αυτά που αξίζουμε.

#μαζί_πάντα

#καλά_χριστούγεννα».