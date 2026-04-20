ΚΚΕ: Πλήρης προσκόλληση της κυβέρνησης σε πολιτική που οδηγεί τους κτηνοτρόφους της Λέσβου σε απόγνωση

«Αντί να δώσει λύσεις στο σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης των κτηνοτρόφων της Λέσβου, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης επιβεβαίωσε την πλήρη προσκόλληση της κυβέρνησης σε μια πολιτική που εδώ και έναν μήνα οδηγεί τους κτηνοτρόφους του νησιού στην απόγνωση», αναφέρει το ΚΚΕ σχετικά με τις ανακοινώσεις του υπουργού για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο.

Το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι «πρόκειται για μια πολιτική που έχει μέχρι κεραίας συμφωνήσει με την ΕΕ και υπηρετεί το δόγμα: ‘Θυσιάζουμε τον μόχθο των παραγωγών για να μην απειληθούν τα κέρδη των μεγαλοεξαγωγέων της φέτας’».

Σημειώνει ειδικότερα ότι «ο υπουργός αντί να ανακοινώσει άμεσα αποζημιώσεις για το γάλα, τις παρέπεμψε σε ‘μελλοντικές συνεννοήσεις’ με την ΕΕ, την ώρα που οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν να βγάλουν τον μήνα, ενώ οι αποζημιώσεις για τα θανατωθέντα ζώα που εξήγγειλε είναι μια από τα ίδια με την ευλογιά: πολύ κάτω από την εμπορική τους αξία». Προσθέτει, επίσης, ότι ο υπουργός «δεν είπε λέξη για την απαραίτητη αναπλήρωση εισοδήματος από τη μη σφαγή των αμνοεριφίων το Πάσχα, ενώ και οι εξαγγελίες για ‘μερική’ άρση της απαγόρευσης στα τυροκομικά ήταν θολές και χωρίς κανένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα», ενώ «επιμένει να αρνείται τον εμβολιασμό που θα προστάτευε το ζωικό κεφάλαιο με κριτήριο το ‘εξαγωγικό προφίλ’ των μονοπωλίων της φέτας και δεν ανέλαβε καμιά δέσμευση για την ανασύσταση των κοπαδιών με 100% κρατική χρηματοδότηση».

Επιπλέον, το ΚΚΕ σημειώνει ότι «η κυβέρνηση συνεχίζει τα ‘μπαλώματα’ με προσωρινές μετακινήσεις προσωπικού, αρνούμενη πεισματικά τις μαζικές προσλήψεις μόνιμων κτηνιάτρων που έχει ανάγκη το νησί».

Το ΚΚΕ τονίζει ότι «στηρίζει τα δίκαια αιτήματα των αγροτοκτηνοτρόφων της Λέσβου» και συγκεκριμένα: ‘Αμεση εφαρμογή πρωτοκόλλων για επεξεργασία και διακίνηση των γαλακτοκομικών προϊόντων εντός και εκτός νησιού. Να επιτραπεί τώρα η διάθεση των τυριών και εκτός Λέσβου. Να δοθούν αποζημιώσεις στο 100% και να υπάρξει 100% αναπλήρωση εισοδήματος για τη χαμένη παραγωγή (γάλα, σφάγια), καθώς και για τα αυξημένα έξοδα ζωοτροφών λόγω καραντίνας. Να οργανωθούν οι εμβολιασμοί και να καταρτιστεί πλήρες σχέδιο ανασύστασης των κοπαδιών με αποκλειστική κρατική δαπάνη. Να «παγώσουν» τα χρέη σε τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία για όλους τους πληγέντες. Να γίνουν άμεσα μόνιμες προσλήψεις μόνιμων κτηνιάτρων και να εξασφαλιστεί πλήρης κρατική ευθύνη για τα μέτρα βιοασφάλειας».