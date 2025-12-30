Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Η συμμαχία Ελλάδας- ΗΠΑ να λάμψει ακόμα πιο φωτεινά την επόμενη χρονιά» (Βίντεο)
«Το 2026 θα είναι μια χρονιά εορτασμού και ανανεωμένης δέσμευσης
«Σε όλους τους συνεργάτες μας στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, Καλή Χρονιά!», αναφέρει η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Το 2026 θα είναι μια χρονιά εορτασμού και ανανεωμένης δέσμευσης στις κοινές δημοκρατικές αξίες που μας ενώνουν: ελευθερία, ανεξαρτησία και ευκαιρίες.
Είθε η συμμαχία μας να λάμψει ακόμα πιο φωτεινά την επόμενη χρονιά», καταλήγει.
