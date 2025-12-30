Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Η συμμαχία Ελλάδας- ΗΠΑ να λάμψει ακόμα πιο φωτεινά την επόμενη χρονιά» (Βίντεο)

«Σε όλους τους συνεργάτες μας στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, Καλή Χρονιά!», αναφέρει η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Το 2026 θα είναι μια χρονιά εορτασμού και ανανεωμένης δέσμευσης στις κοινές δημοκρατικές αξίες που μας ενώνουν: ελευθερία, ανεξαρτησία και ευκαιρίες.

Είθε η συμμαχία μας να λάμψει ακόμα πιο φωτεινά την επόμενη χρονιά», καταλήγει.