«Καιρός ήταν» – Το μήνυμα Καρανίκα για την διαγραφή Τζουμάκα από τον ΣΥΡΙΖΑ

Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Νίκος Καρανίκας για την απόφαση του Στέφανου Κασσελάκη, να παραπέμψει για διαγραφή τον Στέφανο Τζουμάκα στην Επιτροπή Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ.

Συγκεκριμένα με ανάρτηση του ανέφερε πως: «Καιρός ήταν…» και είχε το μήνυμα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Κασσελάκη στα social media.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης για λιμάνι Ηγουμενίτσας: «Η Ελλάδα γίνεται πεδίο διεθνών επενδύσεων, μαγνήτης κεφαλαίων»

BBC: Η Χαμάς συζητά την απελευθέρωση ομήρων με αντάλλαγμα άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα