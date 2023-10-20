Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
«Καιρός ήταν» – Το μήνυμα Καρανίκα για την διαγραφή Τζουμάκα από τον ΣΥΡΙΖΑ

Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ

DEBATER NEWSROOM

Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Νίκος Καρανίκας για την απόφαση του Στέφανου Κασσελάκη, να παραπέμψει για διαγραφή τον Στέφανο Τζουμάκα στην Επιτροπή Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ.

Συγκεκριμένα με ανάρτηση του ανέφερε πως: «Καιρός ήταν…» και είχε το μήνυμα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Κασσελάκη στα social media.

