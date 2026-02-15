Κεραμέως: Η απώλεια της Άννας Ψαρούδα Μπενάκη αφήνει βαθύ αποτύπωμα στη δημόσια ζωή του τόπου

«Η απώλεια της ‘Αννας Ψαρούδα Μπενάκη αφήνει βαθύ αποτύπωμα στη δημόσια ζωή του τόπου. Υπήρξε μια πολιτική παρουσία με ήθος, νηφαλιότητα και αξιοπρέπεια», αναφέρει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως επισημαίνει, «ως η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής, σφράγισε την κοινοβουλευτική περίοδο με αίσθημα ευθύνης και θεσμική συνέπεια. Η διαδρομή της ταυτίστηκε με καθαρό πολιτικό λόγο και σεβασμό στους θεσμούς».

«Θα την θυμόμαστε για το έργο και την προσφορά της. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της», σημειώνει η κ. Κεραμέως.