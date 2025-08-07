Κεφαλογιάννης: Η Ε.Ε. καταδικάζει το παράνομο Τουρκολιβυκό μνημόνιο

Η ΕΕ καταδικάζει απερίφραστα το παράνομο και άκυρο τουρκολιβυκό μνημόνιο, το οποίο δεν παράγει έννομα αποτελέσματα και συνέπειες για τρίτα κράτη, αναφέρει, μεταξύ άλλων, σε εκτενή δήλωσή του για το θέμα, ο ευρωβουλευτής ΝΔ και πρόεδρος της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Τουρκίας, Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης.

Ολόκληρη η δήλωση του κ. Κεφαλογιάννη έχει ως εξής:

«Η Ευρώπη και οι Θεσμοί της, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο Κορυφής, από την πρώτη ώρα, στέκονται στο πλευρό της Ελλάδας με συνέπεια για το παράνομο και άκυρο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Και επαναλαμβάνουν συνεχώς ρητά και κατηγορηματικά ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν παράγει έννομα αποτελέσματα και συνέπειες για τρίτα κράτη.

1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κορυφής, με πρωτοβουλία του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στα συμπεράσματά του αποδέχεται ομόφωνα ότι το άκυρο και παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συμμορφώνεται με το δίκαιο των θαλασσών και δεν μπορεί να έχει νομικές συνέπειες για τρίτα κράτη.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με συντριπτική πλειοψηφία, έχει υιοθετήσει τις δύο τροπολογίες που είχα καταθέσει με τις οποίες καταδικάζει το τουρκολιβυκό μνημόνιο και ζητά την ακύρωσή του.

Αναλυτικά οι δύο τροπολογίες:

“λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Νοέμβριο του 2019 η Λιβύη υπέγραψε με την Τουρκία μνημόνιο κατανόησης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων δικαιοδοσιών στη Μεσόγειο Θάλασσα, λαμβάνοντας υπόψη ότι παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων κρατών δεν συμμορφώνεται με το δίκαιο των θαλασσών και δεν μπορεί να έχει νομικές συνέπειες για τρίτα κράτη”.

“Παροτρύνουν τις αρχές της Λιβύης να προχωρήσουν στην ακύρωση του μνημονίου συμφωνίας της Τουρκίας για τη Λιβύη το 2019 για την οριοθέτηση των θαλάσσιων δικαιοδοσιών στη Μεσόγειο Θάλασσα και να μην εφαρμόσουν καμία ρήτρα που περιλαμβάνει την επακόλουθη συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες που υπογράφηκε στις 3 Οκτωβρίου 2022 και προβλέπει παράνομες δραστηριότητες γεώτρησης στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες χωρών, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Κύπρου και της Ελλάδας”.

3. Ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) για την Εξωτερική Πολιτική, σε απάντηση σχετικής ερώτησής μου, έχει τονίσει:

“Το μνημόνιο συνεννόησης Τουρκίας-Λιβύης του 2019 για την οριοθέτηση περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων χωρών, δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας και δεν μπορεί να παράγει έννομες συνέπειες για τρίτα κράτη. Είναι επιτακτική ανάγκη να τηρούνται το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, η αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας, η κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα επί των θαλασσίων ζωνών όλων των παράκτιων κρατών συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων που γεννώνται από τα νησιά τους. Όλα τα μέλη της διεθνούς κοινότητας πρέπει να συμμορφώνονται με τις αρχές αυτές”».