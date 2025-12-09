Κεφαλογιάννης από ΤΜΕΔΕ: «Πράξη εθνικής ευθύνης, η θωράκιση των υποδομών»

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κυβέρνησης, συμμετείχε στο 20 Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Redefining the Future Horizons» που διοργάνωσε το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ), στην Αθήνα.

Κατά την ομιλία του ο Υπουργός τόνισε πως, η κλιματική κρίση «δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνο ως περιβαλλοντικό ζήτημα», καθώς οι επιπτώσεις της επηρεάζουν τη λειτουργικότητα των υποδομών, διαταράσσουν την λειτουργία των οικονομικών δραστηριοτήτων και επηρεάζουν τη συνοχή των κοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό σημείωσε πως «δεν κινδυνεύει μόνο το τοπίο, αλλά ό,τι συνιστά το υπόβαθρο της εθνικής μας ανθεκτικότητας», δηλαδή οι μεταφορές, η ενέργεια, οι υδροδοτήσεις, οι υπηρεσίες υγείας, η εκπαίδευση, η καθημερινότητα.

Όπως εξήγησε, η συζήτηση για τις στρατηγικές θωράκισης των υποδομών δεν είναι μια τεχνική άσκηση αλλά «μια θεσμική πρόκληση, ένα στοίχημα κρατικής αποτελεσματικότητας και ένας δείκτης πολιτικού πολιτισμού». Παράλληλα, υπογράμμισε πως η Ελλάδα είναι μια χώρα που βρίσκεται στον κόμβο πολλαπλών κινδύνων τονίζοντας πως χρειάζεται μια «ενιαία αρχιτεκτονική, μία δεκαετή στρατηγική, με ξεκάθαρες δεσμεύσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία που δεν εξαντλούνται μετά από μία κρίση».

Κλείνοντας, ανέφερε πως η θωράκιση των υποδομών δεν είναι μια τεχνική υποχρέωση αλλά μια πράξη «εθνικής ευθύνης για πιο ασφαλή, πιο σταθερή και πιο ανθεκτική Ελλάδα του μέλλοντος» γιατί όταν οι υποδομές θωρακίζονται, προστατεύονται από τις κρίσεις και γίνονται μοχλός προόδου, δημιουργούν εμπιστοσύνη, στηρίζουν την οικονομία, ενισχύουν την κοινωνική συνοχή.