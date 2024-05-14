Κασσελάκης από Κομοτηνή: Η Πολιτεία να αξιοποιήσει όλα τα εργαλεία για να φέρει ανάπτυξη στη Θράκη

«Η Θράκη είναι παραμελημένη από την ελληνική Πολιτεία και ο καλύτερος τρόπος για να αποδείξει τη στήριξή της είναι να αξιοποιήσει όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεση της και να φέρει οικονομική ανάπτυξη σε αυτόν εδώ τον τόπο», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος παρακολούθησε στην Κομοτηνή την παρέλαση πολιτικών και στρατιωτικών τμημάτων, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα Ελευθέρια της Θράκης.

Χαρακτήρισε τη Θράκη ως ένα από τα λίγα και καλύτερα παραδείγματα αρμονικής συνύπαρξης χριστιανών και μουσουλμάνων και σημείωσε πως η επιθυμία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι μία σύγχρονη Ελλάδα η οποία θα σέβεται όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και το διεθνές δίκαιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι μεγάλη μου τιμή να είμαι σήμερα εδώ στη Θράκη, στην Κομοτηνή, 104 χρόνια μετά την απελευθέρωση της Θράκης, μιας Περιφέρειας η οποία, δυστυχώς, είναι παραμελημένη από την ελληνική Πολιτεία και μία Περιφέρεια που θα έπρεπε να ήταν πρότυπο ανάπτυξης και ένταξης στη χώρα μας», δήλωσε ο κ. Κασσελάκης, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παρέλασης.

«Η Θράκη είναι ένα από τα λίγα και καλύτερα παραδείγματα αρμονικής συνύπαρξης μουσουλμάνων και χριστιανών. Ξέρω ότι υπάρχουν μεγάλα ζητήματα εδώ.

Ο καλύτερος τρόπος η Πολιτεία να αποδείξει τη στήριξη της στη Θράκη είναι να αξιοποιήσει όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της και να φέρει οικονομική ανάπτυξη σε αυτόν εδώ τον τόπο.

Μέσα σε αυτά τα εργαλεία πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η Ευρωπαϊκή Ενωση, διότι εδώ είναι τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Επιθυμούμε μία σύγχρονη Ελλάδα. Μία Ελλάδα η οποία θα σέβεται όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, το διεθνές δίκαιο.

Έχουμε δρόμο να διανύσουμε προς αυτή την κατεύθυνση και εύχομαι η παρουσία μου εδώ να μπορεί να δώσει ένα θετικό μήνυμα για ένα λαό, για μία χώρα η οποία θα είναι η ενωμένη αρμονικά και που, πάνω από όλα, θα αγαπά ο ένας τον άλλον με πραγματική αλληλεγγύη», επισήμανε ο κ. Κασσελάκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ περπάτησε στο κέντρο της Κομοτηνής, συνομίλησε με πολίτες, κυρίως νέες και νέους, και φωτογραφήθηκε μαζί τους, συνοδευόμενος από τους βουλευτές Ευάγγελο Αποστολάκη, Θεμιστοκλή Ξανθόπουλο, τον ευρωβουλευτή και εκ νέου υποψήφιο Κώστα Αρβανίτη, τους υποψήφιους ευρωβουλευτές Δώρα Αυγέρη, Παναγιώτη Κουρουμπλή, Λύδια Βενέρη, Γρηγόρη Στολιανίδη.

Ειδήσεις σήμερα:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τελικός Conference League: Το σχέδιο της ΕΛΑΣ για την αποτροπή επεισοδίων

Ταύρος: Φωτιά σε διαμέρισμα – Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας