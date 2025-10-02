Καιρίδης: Στην Ελλάδα το αργότερο τη Δευτέρα τα μέλη του σκάφους «Οξυγόνο»
Είναι καλά στην υγεία τους
Θέση για τους Έλληνες που ήταν στο σκάφος «Οξυγόνο» με προορισμό την Γάζα, πήρε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης.
Συγκεκριμένα, σε ομιλία του στην Βουλή τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι Έλληνες που ήταν στο σκάφος έχουν μεταφερθεί στην περιοχή Μπερ Σεβά του Ισραήλ την Παρασκευή 2/10 και είναι πολύ καλά στην υγεία τους.
Πλέον, η επιστροφή τους στην χώρα θα γίνει ή την Κυριακή 5/10 ή το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 6/10.
