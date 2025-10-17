Καιρίδης για Βελόπουλο: “Δεν είναι Ελληνική είναι… ‘γερμανική’ λύση” (βίντεο)

Συνεχίζεται η σφοδρή κόντρα του βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Καιρίδη με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο.

Χθες Πέμπτη, ξέσπασε καβγάς ανάμεσα στους δύο πολιτικούς, στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την εξωτερική πολιτική. Με αφορμή τη φράση του κ. Βελόπουλου περί πατριωτισμού, ο βουλευτής της ΝΔ φώναξε πως «δεν μπορεί κανείς να μιλάει για πατριωτισμό όταν βγάζει τα χρήματά του στο εξωτερικό».

Το επεισόδιο συνεχίστηκε για μερικά λεπτά, με τον επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης να απαντά σε έντονο τόνο με εκφράσεις «ρε καημένο παιδί» και το «ήξερα ότι είσαι κακιά, εεε… κακός».

Λίγες ώρες αργότερα, ο Δημήτρης Καιρίδης, σε συνέντευξή του στο Action24 ανέφερε: «Το τελευταίο που χρειάζεται ο τόπος είναι μια αντιδικία με τον βούρκο. Εγώ μιλάω τελείως πολιτικά και απέναντι σε έναν πατριδοκάπηλο Κυριάκο Βελόπουλο που συνήθως μας μέμφεται ότι δεν είμαστε πατριώτες και αφού είπε ότι είπε επί ώρα αυτό το υβρεολόγιο, τον ρώτησα γιατί έχει τα λεφτά του έξω. Θεωρώ ότι είναι ένα πολιτικό ερώτημα, στο οποίο πρέπει να δώσει μια απάντηση. Κανείς δεν λέει ότι είναι παράνομα τα λεφτά ή προϊόν κλοπής. Κανείς δεν λέει ότι είναι παράνομο να έχεις λεφτά στο εξωτερικό. Δεν ήταν αυτή η κατηγόρια και προσπαθεί να ξεφύγει».

«Δεν μπορεί να είσαι πατριώτης, να λέγεσαι Ελληνική Λύση και να είσαι γερμανική λύση στο πρόβλημα των τραπεζών, της ρευστότητας, της οικονομίας. Με αυτά που έκανε σήμερα ο κ. Βελόπουλος δεν είναι Λύση, είναι Πρόβλημα», πρόσθεσε.