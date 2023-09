Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, σήμερα στις 19:00, θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών του Athens Democracy Forum στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Το Athens Democracy Forum (ADF) γιορτάζει τη 10η επέτειό του

Πριν από δέκα χρόνια, δημοσιογράφοι και στελέχη των New York Times είχαν την ιδέα να δημιουργήσουν μια εκδήλωση για τον εορτασμό της δημοκρατίας και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αυτή αντιμετωπίζει, και να φιλοξενήσουν την εκδήλωση αυτή στην Αθήνα, γενέτειρα και λίκνο της δημοκρατίας. Το πρώτο Athens Democracy Forum ξεκίνησε το 2013 ως μια απογευματινή συγκέντρωση και συζήτηση στη Στοά του Αττάλου. Μέσα στα επόμενα 10 χρόνια, το ADF αναπτύχθηκε θεαματικά και σήμερα αποτελεί μια πολυήμερη διεθνή διάσκεψη που διεξάγεται από το Democracy and Culture Foundation σε συνεργασία με τους New York Times, με τη συμμετοχή δεκάδων ομιλητών παγκόσμιου κύρους.

Με δημοσιογράφους των New York Times να συντονίζουν τις ενότητες του Φόρουμ, και με εκατοντάδες ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων, πολιτικούς, διπλωμάτες, ακαδημαϊκούς, μέλη της κοινωνίας των πολιτών και του τύπου να παρακολουθούν τις εργασίες του, το Athens Democracy Forum διοργανώνεται ετησίως, σε μια ημερομηνία κοντά στη Διεθνή Ημέρα για τη Δημοκρατία που έχει θεσμοθετήσει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, με τη στήριξη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών , τη συνεργασία του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημοκρατία και του Δήμου Αθηναίων. Διεξαγόμενο υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Ελληνικής Δημοκρατίας, το Φόρουμ έχει φιλοξενηθεί ως τώρα σε ορισμένους από τους πιο εμβληματικούς χώρους της ελληνικής πρωτεύουσας, όπως στο Ζάππειο Μέγαρο, το Μουσείο της Ακρόπολης, τη Στοά του Αττάλου στην Αρχαία Αγορά, την Ακαδημία Αθηνών και το Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής.

Μεταξύ των πολυάριθμων διακεκριμένων προσωπικοτήτων που απηύθυναν ομιλίες ή συμμετείχαν σε πάνελ στο Φόρουμ την τελευταία δεκαετία συγκαταλέγονται (αλφαβητικά): η Αυτού Υψηλότητα ο Aga Khan, ο καλλιτέχνης Ai WeiWei, ο πρώην Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Kofi Annan, η Γενική Διευθύντρια της UNESCO Irina Bokova, η Γενική Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης Marija Pejčinovič Burič, o πρώην Πρόεδρος της Βραζιλίας Fernando Henrique Cardoso, ο ιστορικός και συγγραφέας Yuval Noah Harari, η Πρόεδρος του Robert F. Kennedy Human Rights Kerry Kennedy, ο φιλόσοφος, παραγωγός ταινιών και ακτιβιστής Bernard-Henri Lévy, ο Διευθυντής του Κέντρου Βιώσιμης Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Κολούμπια Jeffrey D. Sachs, ο Πρόεδρος της Microsoft Brad Smith, ο οικονομολόγος και καθηγητής του Πανεπιστημίου Columbia Joseph E. Stiglitz, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Donald Tusk, η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Margrethe Vestager, ο Αντιπρόεδρος Παγκόσμιων Υποθέσεων της Google Kent Walker, η συγγραφέας και ακαδημαϊκός Shoshana Zuboff και πολλοί άλλοι.

Το 2022, το Athens Democracy Forum γιορτάζει τη 10η επέτειό του. Και, παρότι το Φόρουμ γιορτάζει, δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο και για τη Δημοκρατία, η οποία αντιμετωπίζει ολοένα και περισσότερες και συχνά πρωτόγνωρες προκλήσεις στη σύγχρονη συγκυρία. Το φετινό πρόγραμμα του Φόρουμ στοχεύει στη διερεύνηση των καινοτόμων προσεγγίσεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.

Μέσω μιας σειράς από ομιλίες, συζητήσεις, πάνελ, εργαστήρια και άλλες δράσεις, θα καλέσουμε τα πιο λαμπρά –και συχνά τα πιο νέα σε ηλικία– μυαλά από τον ακαδημαϊκό χώρο, την πολιτική, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών, να καταλήξουν σε μια «συνταγή» για έναν νέο «τύπο» Δημοκρατίας – αυτόν που αναγνωρίζει ότι μόνο η τολμηρή δράση μπορεί να ελπίζει ότι θα αντιμετωπίσει τις κακόβουλες απειλές.

Στις θεματικές που θα θίξει το Φόρουμ συγκαταλέγονται:

Case Studies from a Decade of Democracy: China and Russia, Tunisia, Poland, USA

Rethinking Work: Life in and out of the Metaverse

Rethinking the Planet: Climate as a Gender Issue

Independent Media vs. Autocracy

Finance’s Big Bang

Tutorials on the Tools of Democracy

Μεταξύ των 60 προσωπικοτήτων που θα απευθυνθούν στο Athens Democracy Forum στη 10η επέτειό του είναι: ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, η πρώην Πρωθυπουργός του Καναδά Kim Campbell, ο πρώην Πρωθυπουργός της Τυνησίας Mehdi Jomaa, United Nations Deputy High Commissioner for Human Rights Nada Al-Nashif (διαδικτυακά), ο συγγραφέας και φιλόσοφος Pascal Bruckner, η ιδρύτρια του Apolitical Lisa Witter, το Μέλος του Ινδικού Κοινοβουλίου (Κεράλα) Shashi Tharoor και πολλοί άλλοι.

Στους επιβεβαιωμένους συντονιστές του Φόρουμ συγκαταλέγονται οι:

Roger Cohen, Paris Bureau Chief, The New York Times (host)

Liz Alderman, Chief European Business Correspondent, The New York Times

Steven Erlanger, Chief Diplomatic Correspondent, The New York Times

Farah Nayeri, Culture Writer, The New York Times

Serge Schmemann, Chairman and Program Director, Athens Democracy Forum, and Member of the Editorial Board, The New York Times

Το Athens Democracy Forum συγκεντρώνει κορυφαίες διεθνείς προσωπικότητες από τον χώρο της πολιτικής, των επιχειρήσεων, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της κοινωνίας των πολιτών και τον μη κερδοσκοπικό τομέα, προκειμένου να διερευνήσουν ουσιαστικές λύσεις στα πλέον πιεστικά και επίκαιρα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες δημοκρατικές διαδικασίες και θεσμοί.

Το Democracy and Culture Foundation, διοργανωτής του Φόρουμ, πιστεύει ότι, για να εξελιχθεί η δημοκρατία, πρέπει να σφυρηλατηθούν σχέσεις συνεργασίας ανάμεσα στον δημόσιο τομέα, τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών. Όλες οι ενότητες του Φόρουμ θα έχουν αυτή την πεποίθηση στον πυρήνα τους, εστιάζοντας στη διττή αποστολή του Democracy and Culture Foundation: την «κινητοποίηση και συμμετοχή των πολιτών» και την «καλύτερη διακυβέρνηση».

