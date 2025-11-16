Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γκίλφοϊλ: Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια

Τι ανέφερε σε ανάρτησή της

Γκίλφοϊλ: Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια
(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Θέση για τη συμφωνία Ελλάδας – Ουκρανίας πήρε με ανάρτησή της η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ το απόγευμα της Κυριακής 16/11.

«Είχα την τιμή να παρακολουθήσω σήμερα στην Αθήνα την ιστορική υπογραφή της πρόθεσης συνεργασίας μεταξύ της ATLANTIC-SEE LNG TRADE, μιας κοινοπραξίας μεταξύ της ελληνικής εταιρείας παροχής ενέργειας ΔΕΠΑ και της Aktor, και της ουκρανικής NAFTOGAZ» ανέφερε για να προσθέσει:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αυτό το επίτευγμα βασίζεται σε πρόσφατες συμφωνίες που θα φέρουν αμερικανικό φυσικό αέριο στους Ευρωπαίους εταίρους μας δημιουργώντας τις τόσο αναγκαίες εναλλακτικές λύσεις στην ρωσική ενέργεια».

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τραγωδία στην Ιρλανδία – Νεκροί πέντε άνθρωποι σε τροχαίο δυστύχημα
ΔΙΕΘΝΗ

Τραγωδία στην Ιρλανδία – Νεκροί πέντε άνθρωποι σε τροχαίο δυστύχημα

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Ιρλανδία όταν πέντε άτομα έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα την Κυριακή 16/11. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Skynews τρεις άνδρες και δυο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους σε ένα «σοκαριστικό» και «καταστροφικό» τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν δύο αυτοκίνητα στην κομητεία Λάουθ το βράδυ του Σαββάτου, ανακοίνωσε η ιρλανδική αστυνομία. […]