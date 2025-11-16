Γκίλφοϊλ: Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια

Θέση για τη συμφωνία Ελλάδας – Ουκρανίας πήρε με ανάρτησή της η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ το απόγευμα της Κυριακής 16/11.

«Είχα την τιμή να παρακολουθήσω σήμερα στην Αθήνα την ιστορική υπογραφή της πρόθεσης συνεργασίας μεταξύ της ATLANTIC-SEE LNG TRADE, μιας κοινοπραξίας μεταξύ της ελληνικής εταιρείας παροχής ενέργειας ΔΕΠΑ και της Aktor, και της ουκρανικής NAFTOGAZ» ανέφερε για να προσθέσει:

Energy security is national security. It’s that simple. I was honored to witness the historic signing of a letter of intent between ATLANTIC-SEE LNG TRADE, a joint venture between Greek energy supplier DEPA and Aktor, and Ukraine’s NAFTOGAZ in Athens today. This achievement… pic.twitter.com/njZhVTiqA3— Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) November 16, 2025

«Αυτό το επίτευγμα βασίζεται σε πρόσφατες συμφωνίες που θα φέρουν αμερικανικό φυσικό αέριο στους Ευρωπαίους εταίρους μας δημιουργώντας τις τόσο αναγκαίες εναλλακτικές λύσεις στην ρωσική ενέργεια».