Γιάννης Κεφαλογιάννης: Νέα μονάδα δασοκομάντος στην Καβάλα για ενίσχυση της πρόληψης πυρκαγιών

Τη λειτουργία της μονάδας δασοκομάντος της Καβάλας, από την ερχόμενη Τρίτη, 26 Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, μέσω ανάρτησης του στα social media, με την οποία σχολιάζει την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης 135 νέων πυροσβεστών, που θα ενισχύσουν τις Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) σε όλη την Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι η ίδρυση της 21ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. στην Καβάλα, είχε εξαγγελθεί από τον περασμένο Ιούνιο και σύμφωνα με την ανάρτηση του κ. Κεφαλογιάννη, από της ερχόμενη Τρίτη θα στελεχωθεί με 38 από τους νέους πυροσβέστες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ολόκληρη η ανάρτηση του κ. Κεφαλογιάννη αναφέρει:

«Ολοκληρώθηκε, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η εκπαίδευση 135 νέων Πυροσβεστών που έρχονται να ενισχύσουν τις Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) σε όλη την Ελλάδα.

Φέτος, προχωρήσαμε και στη δημιουργία 4 νέων Ε.ΜΟ.Δ.Ε. σε Ζάκυνθο, Εύβοια, Ηλεία και Χανιά, ενδυναμώνοντας ακόμη περισσότερο επιχειρησιακά περιοχές με υψηλό δασικό φορτίο και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο.

Παράλληλα, η δέσμευσή μας για την ίδρυση της 21ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. στην Καβάλα γίνεται πράξη. Από την Τρίτη 26 Αυγούστου, η νέα Μονάδα θα στελεχωθεί με 38 Πυροσβέστες, αποτελώντας ένα ακόμη βήμα στη συνολική μας στρατηγική για πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών».