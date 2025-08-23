Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: 9χρονος τραυματίστηκε σε θαλάσσιο πάρκο

Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης

Καβάλα: 9χρονος τραυματίστηκε σε θαλάσσιο πάρκο
DEBATER NEWSROOM

Ένα 9χρονο αγοράκι τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια παιχνιδιού σε θαλάσσιο πάρκο στην παραλία Νέας Περάμου στην Καβάλα.

Η τοπική Λιμενική Αρχή ενημερώθηκε χθες (22.08) το απόγευμα πως ο ανήλικος έπεσε από τη φουσκωτή τσουλήθρα με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του.

Ο 9χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας για την παροχή των πρώτων βοηθειών από όπου και εξήλθε. 

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη η 32χρονη ημεδαπή ιδιοκτήτρια της επιχείρησης θαλασσίων μέσων αναψυχής, για σωματικές βλάβες από αμέλεια.

