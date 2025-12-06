Ένα νέο κόμμα Τσίπρα θα ενισχύσει ή θα κατακερματίσει περισσότερο τον προοδευτικό χώρο;
Γεραπετρίτης: Συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ

ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, συναντήθηκε σήμερα στη Ντόχα με τον πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις, οι επενδύσεις, η ενέργεια. Επίσης οι δύο άνδρες συζήτησαν για ζητήματα που αφορούν το εμπόριο και τις περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στη Γάζα.

