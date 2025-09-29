Άδωνις Γεωργιάδης: Πυρά κατά Σαράκη και μαρτύρων της Novartis – “Κανένας ηρωισμός, μόνο τα λεφτά είχαν στο μυαλό τους”

Επίθεση κατά των προστατευόμενων μαρτύρων της Novartis εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτηση του μετά την αποκάλυψη ότι ο ανεξάρτητος βουλευτής Παύλος Σαράκης, που εκπροσώπησε ως νομικός του προστατευόμενους μάρτυρες της υπόθεσης Novartis.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής (εκλεγμένος αρχικά με την Ελληνική Λύση) συγκαταλέγεται με τη συγκεκριμένη δήλωση περιουσιακής κατάστασης στα πλουσιότερα μέλη του ελληνικού κοινοβουλίου, την ώρα που στο “πόθεν έσχες” του 2023 δηλώνει εισοδήματα της τάξης των 179.000 ευρώ.

Ειδικότερα, στα 18,4 εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται τα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα που δήλωσε στο “πόθεν έσχες” του 2024.

«Η αποκάλυψη της δικηγορικής αμοιβής που έλαβε για την υπόθεση Novartis ο δικηγόρος ορισμένων εκ των εκεί μαρτύρων κ. Σαράκης, αποδεικνύει και το αρχικό κίνητρο αυτών», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης σε ανάρτησή του στο Χ. Η αποκάλυψη της δικηγορικής αμοιβής που έλαβε για την υπόθεση Novartis ο δικηγόρος ορισμένων εκ των εκεί μαρτύρων κ. Σαράκης, αποδεικνύει και το αρχικό κίνητρο αυτών. Η ξεδιαντροπιά τους είναι ότι άλλα είπαν εκεί, για τους γιατρούς και τον τρόπο επηρεασμού της φαρμακευτικής… pic.twitter.com/KV9hUavfyT September 29, 2025

Όπως ανέφερε «η ξεδιαντροπιά τους είναι ότι άλλα είπαν εκεί, για τους γιατρούς και τον τρόπο επηρεασμού της φαρμακευτικής πολιτικής εκεί, και άλλα εδώ, που εδώ “ξαφνικά” θυμήθηκαν τους Υπουργούς ώστε να τα έχουν καλά με την τότε Κυβέρνηση».

Ο υπουργός Υγείας προανήγγειλε αγωγές, λέγοντας ότι το μόνο που ήθελαν οι προστατευόμενοι μάρτυρες ήταν τα χρήματα. «Φυσικά μετά την πρωτόδικη καταδίκη τους, ακολουθούν οι αγωγές μας προς αυτούς τους «ήρωες» της Δημοκρατίας κατά τον @atsipras, οι οποίοι κανέναν ηρωισμό δεν είχαν στο μυαλό τους αλλά μόνον τα λεφτά», σημειώνει.