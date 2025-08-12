Γεωργιάδης: «Το ΕΣΥ δίνει την μάχη μαζί με τις πυροσβεστικές δυνάμεις»

Σε νέα ανάρτηση στα social media προχώρησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενος στις πυρκαγιές που πλήττουν την χώρα.

Στην ανάρτηση του ο υπουργός Υγείας αναφέρει ότι:

-Με εντολή Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος ΠΣ Αντιστρατήγου Θ. Κοσμίδη, εκκένωση του Κέντρου Υγείας Θεσπρωτικού.

-Νοσοκομείο Χίου σε επιφυλακή. Ήδη έφτασαν στα επείγοντα 2 ατομα με αναπνευστικά προβληματα κ 1 πυροσβεστης με πόνο στη μεση απο πτώση. Το Κ.Υ. Χίου άνοιξε στις 20:30′ προς υποβοήθηση του νοσοκομείου. Ο διοικητής του νοσοκομείου με τον ιατρό Γκιάλα έφυγαν για Βολισσό μεταφέροντας νερό, ρούχα, κολλύρια και λοιπό υγειονομικό υλικό για υποστήριξη του αγροτικού ιατρού κ των πυροσβεστών.

-Εκκενώνουμε ΚΥ Κ. Αχαΐας προσωπικό και 2 φιλοξενούμενους, λόγω εκκένωσης όλης της περιοχής.

Το ΕΣΥ δίνει την μάχη μαζί με τις πυροσβεστικές δυνάμεις, σε μία πολύ δύσκολη νύχτα.