ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για φωτιά: «Σε επιφυλακή το νοσοκομείο Χίου, το ΠΓΝΡ στην Αχαΐα και τα Κέντρα Υγείας»

«Δέχονται κόσμο με προβλήματα από τις φωτιές στην περιοχή»

Γεωργιάδης για φωτιά: «Σε επιφυλακή το νοσοκομείο Χίου, το ΠΓΝΡ στην Αχαΐα και τα Κέντρα Υγείας»
DEBATER NEWSROOM

Με αναρτήσεις του στα social media, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης επισήμανε ότι είναι σε επιφυλακή το νοσοκομείο Χίου, το ΠΓΝΡ στην Αχαΐα και τα Κέντρα Υγείας και δέχονται κόσμο με προβλήματα από τις φωτιές στην περιοχή.

Για την Αχαΐα ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε:

Στο μέτωπο της Αχαΐας το ΠΓΝΡ είναι σε επιφυλακή και δέχεται κόσμο, όπως και τα Κέντρα Υγείας. Ακόμη δεν υπάρχει μεγάλη πίεση όλα τα περιστατικά είναι ελαφριά. Το ΕΣΥ είναι παρών στη μάχη.

Για το νοσοκομείου Χίου ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης επισήμανε:

Το Νοσοκομείο Χίου είναι σε επιφυλακή και ήδη δέχεται ανθρώπους που έχουν ανάγκη και κυρίως αναπνευστικά προβλήματα. Σε λίγο θα δεχόμαστε και στο Κέντρο Υγείας (όχι ακόμη). Ομάδα από το Νοσοκομείο έχει ξεκινήσει και κατευθύνεται στις πληγείσες περιοχές για την παροχή υγειονομικής φροντίδας επί τόπου. Το ΕΣΥ είναι παρών στη μάχη.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

