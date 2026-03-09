Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
Γεωργιάδης: “Η παραίτηση του προέδρου του ΕΟΔΥ έγινε λόγω επεισοδίου με μια υπάλληλο”

"Δεν μπορούσε να συνεχίσει την παρουσία του στον ΕΟΔΥ υπό αυτές τις συνθήκες"

Γεωργιάδης: “Η παραίτηση του προέδρου του ΕΟΔΥ έγινε λόγω επεισοδίου με μια υπάλληλο”
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Χρήστος Παπαδόπουλος

Για την παραίτηση του προέδρου του ΕΟΔΥ, Χρήστου Χατζηχριστοδούλου και του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού μίλησε ο Άδωνις Γεωργιάδης, λέγοντας ότι πίσω από αυτή την εξέλιξη βρίσκεται ένα επεισόδιο ανάμεσα στον κ. Χατζηχριστοδούλου και μια υπάλληλο του οργανισμού.

Συγκεκριμένα, ο κ. Γεωργιάδης, μιλώντας στο ACTION24, είπε: «Έχει γίνει μία δύσκολη ιστορία εκεί. Πράγματι υπάρχει παραίτηση όχι για λόγους διαφωνίας, τα είχαμε βρει πριν από ένα μήνα. Υπήρξε ένα επεισόδιο μεταξύ του προέδρου και μιας υπάλληλου, έχουν εκατέρωθεν κατηγορηθεί. Δεν μπορούσε να συνεχίσει την παρουσία του στον ΕΟΔΥ υπό αυτές τις συνθήκες, θα τα βρουν στα δικαστήρια, εγώ δεν θέλω να εμπλακώ περισσότερο σε αυτή τη διαδικασία».

Παράλληλα, επισήμανε ότι «ο κ. Χατζηχριστοδούλου και το ΔΣ είχαν δουλέψει καλά για τον ΕΟΔΥ και θέλω να τους ευχαριστήσω. Το λέω αυτό γιατί βγήκαν κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης να βρουν την ευκαιρία να κατηγορήσουν τον Γεωργιάδη γιατί ως γνωστόν στην Ελλάδα για ό,τι γίνεται λάθος φταίει ο Γεωργιάδης».

