Γεωργιάδης για Καρυστιανού: “Το στίγμα της είναι ακροδεξιό – Άλλες πέντε συνεντεύξεις της και δεν θα ξανασχοληθούμε με την πολιτική της καριέρα”

Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις των πολιτικών προσώπων μετά από τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού περί δημόσιας διαβούλευσης για τις αμβλώσεις.

Την δική του τοποθέτηση για το θέμα έκανε και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης λέγοντας χαρακτηριστικά: «Άλλες πέντε συνεντεύξεις να δώσει και νομίζω ότι δεν θα ξανασχοληθούμε με την πολιτική της καριέρα».

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι: «τα θέματα αυτά έχουν κατοχυρωθεί συνταγματικά και ό,τι είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο, δεν μπορεί να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Όλο το σκεπτικό είναι λάθος και μάλιστα από μία γιατρό».

«Το στίγμα της είναι ακροδεξιό, αυτό αποδεικνύεται από τους συνεργάτες της, από την κυρία Γρατσία και από τον κύριο Πατσίκα. Είναι προφανές ότι στις επόμενες εκλογές θα διαγωνιστεί πολύ σκληρά για τις ψήφους με την Ελληνική Λύση» κατέληξε.