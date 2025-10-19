Φιντάν: «Δεν δέχομαι τα 12 μίλια, δεν δέχεστε τα 6 – Μπορούμε να βρούμε λύση στο Αιγαίο»

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν επιτέθηκε στην Ελλάδα για τη στάση της απέναντι στην Τουρκία, θέτοντας ανοιχτά το ζήτημα των χωρικών υδάτων που προκαλεί διαφωνίες μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ μίλησε χθες το βράδυ στον φιλοκυβερνητικό τηλεοπτικό σταθμό ULKE TV. Από τη μία, «έψεξε» την Ελλάδα για την επιθετική ρητορική κατά της Άγκυρας, ενώ από την άλλη τόνισε ότι οι διαφορές μεταξύ των δύο χωρών μπορούν να επιλυθούν μέσω διαλόγου και ειρηνικά.

Στο πλαίσιο αυτό, συμπεριέλαβε και το Αιγαίο, επισημαίνοντας: «Στη γλώσσα της ειρήνης, επειδή το ζήτημα είναι πραγματικά πολύ απλό. Δεν δέχομαι 12 μίλια, εσείς δεν δέχεστε 6 μίλια. Στεκόμαστε, λοιπόν, σε ορισμένα σημεία, έχουν γίνει διερευνητικές συνομιλίες στο παρελθόν, έχουν καλυφθεί ορισμένες αποστάσεις. Το ζήτημα του Αιγαίου δεν είναι ένα άλυτο πρόβλημα. Όσο υπάρχει η βούληση, αυτό το πρόβλημα μπορεί να λυθεί».

Στη συνέχεια, ο Φιντάν πρόσθεσε: «Αλλά όλοι φοβούνται: “Αν λύσω αυτό το πρόβλημα, θα μου κοστίσει ίσως την εξουσία;”. Αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα. Έτσι, ας πούμε, η (κυβέρνηση στην) Ελλάδα το ξεπερνά και λέει: “Εντάξει, ανεξάρτητα από τον φόβο για την εξουσία μου, λύνοντας ένα πρόβλημα με την Τουρκία, θα κάνω καλό και στη δική μου χώρα”».

«Ελπίζουμε ότι θα έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε αυτό όσο ο κ. Μητσοτάκης είναι στην εξουσία. Ειλικρινά, νομίζω ότι το θέλει ειλικρινά» συμπλήρωσε ο Φιντάν.

Ταυτόχρονα, αναφερόμενος στο πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών εξαπέλυσε επίθεση στην Ελλάδα, λέγοντας: «Το σύστημα ασφάλειας της Ευρώπης έχει καταληφθεί από μία ή δύο χώρες, όπως η Ελλάδα. Αυτές οι χώρες δεν έχουν καμία σχέση με την ασφάλεια της Ευρώπης».

Σχετικά με την επανεισδοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ το 1980 μετά την αποχώρηση λόγω της τουρκικής εισβολής, ο Φιντάν υποστήριξε: «και τότε η Τουρκία το αποδέχτηκε. Θα μπορούσε να μην το είχε αποδεχτεί».

Απαντώντας στις αιτιάσεις του Τούρκου ομολόγου του, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε: «Η Ελλάδα ασκεί ενεργητική και συνεπή εξωτερική πολιτική που στηρίζεται στις οικουμενικές αξίες του διεθνούς δικαίου και δεν ετεροκαθορίζεται».

Συμπλήρωσε δε: «Από τις αρχές αυτές δεν πρόκειται να αποστεί και όποιος ενοχλείται οφείλει να το αποδεχτεί, διότι υποδείξεις και μομφές δεν είναι αποδεκτές. Η Ελλάδα επιδιώκει εμπράκτως την ειρήνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Εντούτοις, σε θέματα εθνικού συμφέροντος δεν μπορεί να υπάρξει καμία συζήτηση».