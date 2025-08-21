Φάμελλος στις πυρόπληκτες περιοχές: “Απαιτούμε 100% αποζημίωση και πλήρη στήριξη” (εικόνες, βίντεο)

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, πραγματοποίησε επίσκεψη στις πυρόπληκτες περιοχές της Πρέβεζας και της Άρτας, επισημαίνοντας την ανάγκη για άμεση και πλήρη αποκατάσταση των ζημιών και 100% αποζημίωση στους πληγέντες χωρίς προϋποθέσεις. Τόνισε ότι η Πολιτεία πρέπει να αναλάβει πλήρως τις ευθύνες της και να χρηματοδοτήσει τις τοπικές αρχές για να εφαρμοστεί η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος.

Αναφέρθηκε στην αδυναμία του κράτους στην πρόληψη και στην έλλειψη συντονισμού κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών, απαιτώντας πλήρη απασχόληση για τους πυροσβέστες και αναστολή κατασχέσεων για τους πληγέντες.

Για το περιβαλλοντικό κομμάτι, κάλεσε την κυβέρνηση να εφαρμόσει την εγκύκλιο του 2017 για τις αναδασώσεις και την προστασία των καμένων εκτάσεων.

Ο Φάμελλος συναντήθηκε με κατοίκους, επαγγελματίες και φορείς και επανέλαβε τη δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ για την πλήρη στήριξη των τοπικών κοινοτήτων και την άμεση αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών.