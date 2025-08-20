Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Νέα Σινώπη Πρέβεζας μετά από άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση στην Νέα Σινώπη Πρέβεζας μετά από άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής με υδροφόρα οχήματα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν και εναέρια μέσα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ ρίψεις έκαναν εναέρια μέσα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής, η φωτιά δεν απείλησε οικιστική περιοχή, όμως στο σημείο υπάρχουν δασικά μέρη τα οποία πρέπει να προστατευθούν. Οι δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για προληπτικούς λόγους, ώστε να αποφευχθεί τυχόν αναζωπύρωση.