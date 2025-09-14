Φάμελλος για εθνική μπάσκετ: «Το χάλκινο μετάλλιο μας γεμίζει περηφάνια και χαμόγελα»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την εθνική μπάσκετ στο Eurobasket, κόντρα στη Φινλανδία, έσπευσε να συγχαρεί τους διεθνείς για τη μεγάλη τους επιτυχία που έκαναν όλη την Ελλάδα περήφανη.

Μεταξύ άλλων ο Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε: «Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές μας, το προπονητικό επιτελείο και όσους/όσες εργάστηκαν γι’ αυτή τη μεγάλη επιτυχία».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανάρτηση του Σωκράτη Φάμελλου

«Ξανά ψηλά η εθνική μας στην κορυφή της Ευρώπης με καταπληκτικό μπάσκετ!

Το χάλκινο μετάλλιο μας γεμίζει περηφάνια, χαμόγελα και δείχνει τη δύναμη της ομαδικότητας και της σκληρής δουλειάς.

Ο ελληνικός αθλητισμός χρειάζεται στήριξη, ώστε να ωθήσει τη νέα γενιά να ονειρεύεται για να κατακτήσει το μέλλον.

Για να ζήσουμε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες!

Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές μας, το προπονητικό επιτελείο και όσους/όσες εργάστηκαν γι’ αυτή τη μεγάλη επιτυχία».