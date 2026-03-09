Ευρωπαϊκή “ασπίδα” στην Κύπρο: Σήμερα στην Πάφο η τριμερής Μητσοτάκη με Μακρόν και Χριστοδουλίδη

Στην Κύπρο μεταβαίνει σήμερα Δευτέρα 9/3 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα έχει συνάντηση με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Η συνάντηση των τριών ηγετών θα πραγματοποιηθεί στην Πάφο και συγκεκριμένα στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου», όπου έχουν μετασταθμεύσει και ελληνικά F-16.

Λίγες ημέρες μετά την αποστολή δυνάμεων για την προστασία της Κύπρου από επιθέσεις, στο πλαίσιο των πολεμικών συγκρούσεων, Ελλάδα και Γαλλία στέλνουν ένα ουσιαστικό και ισχυρό μήνυμα στήριξης στη Μεγαλόνησο.

Η παρουσία του Γάλλου προέδρου στη Μεγαλόνησο, μαζί με Έλληνα πρωθυπουργό, υπογραμμίζει την κοινή ευρωπαϊκή στάση απέναντι στις απειλές που δέχεται η Κύπρος.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, σε μήνυμά του, τόνισε πως «όταν κινδυνεύει ευρωπαϊκό έδαφος, η απάντηση είναι άμεση και ισχυρή», ενώ ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε τη στρατηγική εταιρική σχέση Παρισιού – Λευκωσίας. Από την πλευρά του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έκανε λόγο για «εθνική υποχρέωση» της Ελλάδας να στηρίξει την Κύπρο.

Από την πλευρά του, ο Εμανουέλ Μακρόν με την επίσκεψη του στο νησί θα τονίσει πόσο σημαντική είναι η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή, κυρίως με την ναυτική επιχείρηση «Ασπίδες» της ΕΕ, ανέφεραν κύκλοι προσκείμενοι στον Μακρόν.

Επίσης, σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους, με την επίσκεψη θα δοθεί η ευκαιρία του συντονισμού των προσπαθειών αναφορικά με την ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών που βρίσκονται σε επικίνδυνες περιοχές και με τις επιχειρήσεις επαναπατρισμού τους.

Όπως είχε ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα ο Μακρόν, στη Μεσόγειο βρίσκεται το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ, ενώ στην Κύπρο κατέπλευσε ήδη από την Πέμπτη και γαλλική φρεγάτα.

Εν τω μεταξύ, η Ισπανία στέλνει στην Κύπρο τη φρεγάτα «Κριστομπάλ Κολόν», ενώ η ιταλική φρεγάτα «Federico Martinengo» αναμένεται να φτάσει στα ανοικτά της Μεγαλονήσου. Παράλληλα, μέσα στις επόμενες ώρες, ενώ αναμένεται επιπλέον ενίσχυση από Ολλανδία και Βρετανία, για να ενισχύσουν την αμυντική θωράκιση της Κύπρου