Ευάγγελος Βενιζέλος: Ο Διονύσης Σαββόπουλος μας πήρε μακριά, μας πήγε σε άλλα μέρη

«Και τώρα τον φύσηξε το αγέρι και τον πλοηγεί στην πλατιά θάλασσα της Ιστορίας»

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος με δήλωση του είπε το δικό του «αντίο» στον Διονύση Σαββόπουλο το βράδυ της Τρίτης 21/10.

Συγκεκριμένα, ο Ευάγγελος Βενιζέλος ανέφερε ότι «ο Διονύσης Σαββόπουλος μας πήρε μακριά, μας πήγε σε άλλα μέρη. Του το χρωστάμε ως έθνος των Ελλήνων.

Και τώρα τον φύσηξε το αγέρι και τον πλοηγεί στην πλατιά θάλασσα της Ιστορίας. Αυτόν τον υπέροχο ποιητή, τον μοναδικό τραγουδοποιό της γενιάς μας. Την κιβωτό της Μεταπολίτευσης».

