Επιστολή Κεραμέως στους Έλληνες της διασποράς: «Μπορείτε να ψηφίζετε χωρίς περιορισμούς»

Επιστολή με την οποία γνωστοποιεί τη νομοθέτηση της άρσης όλων των περιορισμών για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογέων του εξωτερικού απέστειλε στους Έλληνες της διασποράς η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως.

Σημειώνεται δε ότι, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η αναμορφωμένη πλατφόρμα apodimoi.gov.gr αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία ήδη από τον Σεπτέμβριο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην επιστολή της η Νίκη Κεραμέως αναφέρει ότι αποτελεί «ιστορικό προνόμιο» για την ίδια η αναγγελία της νέας ρύθμισης στα μέλη των οργανώσεων της ομογένειας που διατηρούν δικαίωμα ψήφου.

«Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το ζήτημα αυτό ως στρατηγική προτεραιότητα, η οποία μετουσιώθηκε σε πράξη, με τον πρώτο νόμο της νέας κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο εισηγηθήκαμε από κοινού με τον αναπληρωτή υπουργό Θοδωρή Λιβάνιο. Πλέον, οι Έλληνες πολίτες που είστε εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, όπου και αν ζείτε, μπορείτε να ψηφίζετε χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς περιορισμούς. Με την εγγραφή σας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών και δίχως κανένα δικαιολογητικό, μπορείτε να ασκείτε το δικαίωμα της ψήφου σας από το εξωτερικό», αναφέρει ακόμη η υπουργός Εσωτερικών στην επιστολή της.

Σημειώνει δε ότι η υπερψήφιση της σχετικής ρύθμισης από 208 βουλευτές «στέλνει ένα ηχηρό ότι η Πατρίδα σάς διευκολύνει στην άσκηση του βασικού συνταγματικού σας δικαιώματος – της ψήφου σας- από όπου και αν βρίσκεστε».

«Για τη Δημοκρατία μας πραγματώνεται μία ιστορική εθνική υποχρέωση, με τρόπο που ενισχύει ακόμη περισσότερο τους δεσμούς που ενώνουν τους απόδημους Έλληνες με τη μητέρα Πατρίδα και ενισχύει τις προσπάθειές σας να λειτουργείτε ως πρεσβευτές της χώρας μας στο εξωτερικό, υποστηρίζοντας τα εθνικά μας συμφέροντα», καταλήγει η Νίκη Κεραμέως.

Η επιστολή Κεραμέως έρχεται στη συνέχεια ανοικτής επιστολής που είχε συντάξει το φόρουμ των προέδρων των δευτεροβάθμιων οργανισμών των Ηνωμένων Πολιτειών ενόψει της ψήφισης της ρύθμισης με την οποία καλούσε την ελληνική Βουλή να άρει κάθε περιορισμό για την άσκηση των εκλογικών δικαιωμάτων των Ελλήνων της διασποράς.

«Δεν ζητάμε τίποτα περισσότερο από την άσκηση του δικαιώματος που μάς παρέχει το Σύνταγμα», ανέφεραν στο κάλεσμά τους το οποίο, σύμφωνα με ομογενειακά μέσα είχε συγκεντρώσει περισσότερες από 600.000 υπογραφές ομογενών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδήσεις σήμερα:

Δώδεκα νέες ψηφιακές κάμερες σε λεωφορειολωρίδες – Στο σπίτι θα αποστέλλονται τα «ραβασάκια»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτά είναι τα ζώδια που θα βρουν σύντροφο τον Αύγουστο