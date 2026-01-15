Ελεονώρα Μελέτη: Ξέσπασε σε κλάματα στο Ευρωκοινοβούλιο – “Έχω υπάρξει θύμα κακοποίησης, απλά ήμουν πιο τυχερή” (βίντεο)

Σε κλάματα ξέσπασε η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ελεονώρα Μελέτη κατά την διάρκεια ομιλίας της σε εκδήλωση με θέμα τις γυναικοκτονίες.

Η ευρωβουλευτής πήρε το λόγο σε μία εκδήλωση που διοργάνωσε ο ευρωβουλευτής Κώστας Αρβανίτης με την ευρωβουλευτή να προχωράει σε μία συγκλονιστική αποκάλυψη. Η Ελεονώρα Μελέτη τόνισε ότι δεν μπορεί να νιώσει τον πόνο μιας γυναίκας που έχει χάσει το παιδί της καθώς δεν της έχει συμβεί, αλλά αποκάλυψε πως η ίδια έχει υπάρξει θύμα κακοποίησης.

«Είμαι εδώ ως γυναίκα, η οποία έχει υπάρξει θύμα κακοποίησης στη σχέση της. Δεν ξύπνησα ένα πρωί και είπα ότι θα ασχοληθώ με τα γυναικεία δικαιώματα και ότι θα υπερασπίζομαι τις γυναίκες. Έχω και εγώ τα δικά μου βιώματα, βέβαια εγώ ήμουν πολύ πιο τυχερή. Έβλεπα, ήξερα, μπορούσα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου», σημείωσε.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Υπάρχει έγκλημα πάθους; Υπάρχει έγκλημα. Είμαι εδώ ως μητέρα, γιατί μεγαλώνω και εγώ μία κόρη, είναι μόλις επτά μηνών και αναρωτιέμαι. Το δικό μου το παιδί, αν θα έρθει ποτέ αντιμέτωπο ή όχι με ό,τι ζήσατε εσείς. Δεν μπορώ να σας καταλάβω. Είναι ψέμα να λέει μια μάνα ότι «εγώ καταλαβαίνω μια άλλη μάνα που ‘χασε το παιδί της». Δεν μπορεί να την καταλάβει. Αυτός ο πόνος δεν είναι λογικός, δεν είναι βιώσιμος, δεν είναι δυνατόν να τον αντέξει κανείς. Φαντάζομαι, γιατί δεν ξέρω. Και εύχομαι να μη μάθω» τόνισε.

«Αλλά είμαι εδώ και ως γυναίκα. Είμαι εδώ και ως γυναίκα, η οποία και αυτή έχει υπάρξει θύμα κακοποίησης στη σχέση της. Δεν ξύπνησα ένα πρωί και είπα «θα ασχοληθώ με τα γυναικεία δικαιώματα», «θα υπερασπιστώ τις γυναίκες», «θα γίνω η Μπουμπουλίνα των γυναικείων δικαιωμάτων», έτσι; Ξύπνησα γιατί έχω και εγώ τα δικά μου τα βιώματα. Βέβαια εγώ ήμουν πολύ πιο τυχερή. Αλλά ήμουν απλά πιο τυχερή. Γιατί έβλεπα; Ή ήξερα; Μπορούσα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου; Απλά ήμουν πιο τυχερή», περιέγραψε.