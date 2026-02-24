Εκτάκτως στην Ουάσινγκτον ο Γεραπετρίτης – Θα συναντηθεί με τον Ρούμπιο

Στην Ουάσινγκτον μεταβαίνει εκτάκτως από τη Γενεύη, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα έχει συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών κατά την παραμονή του στην Ουάσινγκτον (25 έως 27 Φεβρουαρίου), θα έχει, επίσης, επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, θα απευθύνει ομιλία στη δεξαμενή σκέψης Atlantic Council. Ο κ. Γεραπετρίτης θα παραστεί, τέλος, στην τελετή υπογραφής συμφωνίας της ONEX Shipyards and Technologies με τον όμιλο Hanwha Power Systems.

Πρόκειται για τη δεύτερη επίσκεψη του κ. Γεραπετρίτη στο αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών κατά τη δεύτερη θητεία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, γεγονός που αποτυπώνει τη στενή συνεργασία των δύο πλευρών.

Στις συνομιλίες αναμένεται να κυριαρχήσουν, μεταξύ άλλων, όλα τα διμερή ζητήματα, η περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας ΗΠΑ – Ελλάδας σε σειρά από τομείς, η ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας και οι ευρύτερες διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση στο Ιράν, στην Ουκρανία και τη Λωρίδα της Γάζας.

Επίσης, αναμένεται να συζητηθούν οι προετοιμασίες για τον επόμενο γύρο του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών, ο οποίος προγραμματίζεται για τους επόμενους μήνες.

Υπενθυμίζεται ότι στην Ουάσινγκτον βρίσκεται, και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος μεταξύ άλλων συμμετέχει σήμερα στη Διατλαντική Σύνοδο για την Ασφάλεια Φυσικού Αερίου, που πραγματοποιείται στο Ινστιτούτο Ειρήνης Ντόναλντ Τραμπ.