Δούκας: «Ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ακόμα αναζητείται»

Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας απάντησε και αυτός με τη σειρά του στην ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας το βράδυ της Πέμπτης 23/10.

Συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος Αθηναίων με δήλωση του τόνισε πως «ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο ακόμα αναζητείται».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά η δήλωση του Χάρη Δούκα αναφέρει:

«Χθες, η κυβέρνηση εισηγήθηκε και ψήφισε τροπολογία, με την οποία αναθέτει τη φροντίδα, άρα και την καθαριότητα του χώρου του Άγνωστου Στρατιώτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Σήμερα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μας πληροφορεί ότι, κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος, η αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στον Δήμο Αθηναίων. Τα συμπεράσματα δικά σας.

Δυστυχώς, ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο ακόμα αναζητείται…».