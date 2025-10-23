ΥΠΕΘΑ: Απάντησε στον Δούκα για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη – «Σε τρίτον η ανάθεση της καθαριότητας του χώρου»

Τη δική του απάντηση με επίσημη ανακοίνωση έστειλε στον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε «θα προχωρήσει στην ανάθεση της καθαριότητας του χώρου σε τρίτον, για όσο χρόνο απαιτηθεί».

Αναλυτικά:

Η κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος και κατά τον νόμο αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει στον Δήμο Αθηναίων.

Μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων ότι κατ’ αυτόν «η ευθύνη για το Μνημείο ανήκει αποκλειστικά στην Κυβέρνηση», το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν μπορεί να επιτρέψει την υποβάθμιση του χώρου μνήμης και τιμής όσων αγωνίσθηκαν για το Έθνος και την Πατρίδα.

Κατά τούτο, θα προχωρήσει στην ανάθεση της καθαριότητας του χώρου σε τρίτον, για όσο χρόνο απαιτηθεί.

Όπως έχει επισημάνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στην πρόσφατη δήλωσή του, ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας.

Δούκας: Συνάντηση με τον Δένδια για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη – «Καλή τους τύχη»

Συνάντηση με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια είχε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρη Δούκα το μεσημέρι της Πέμπτης 23/10.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του τόνισε ότι επανέλαβε τις γνωστές του θέσεις σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Συναντήθηκα σήμερα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια.

Κατά τη συνάντηση, επανέλαβα τις γνωστές μου θέσεις σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση.

Καλή τους τύχη.