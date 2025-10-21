Δούκας για καρκίνο του μαστού: «Η πρόληψη δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα και υποχρέωση»

Τις δυνάμεις τους ενώνουν ο Δήμος Αθηναίων, η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία και η Estée Lauder Companies κατά του καρκίνου του μαστού και παράλληλα μεταφέρουν το μήνυμα πως η πρόληψη σώζει ζωές και καμία γυναίκα δεν πρέπει να μένει εκτός αυτής της προσπάθειας. Αυτό τόνισε και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου που δόθηκε σήμερα στο δημαρχείο.

«H πρόληψη και η φροντίδα δεν πρέπει να γνωρίζουν διακρίσεις», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Δούκας και πρόσθεσε: «Οι γυναίκες, που συχνά ζουν στο περιθώριο της ενημέρωσης και της πρόσβασης σε υπηρεσίες Υγείας, έχουν τώρα τη δυνατότητα να εξεταστούν δωρεάν, με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Στα Δημοτικά Ιατρεία μας, έξι από τα οποία έχουν αναβαθμιστεί σε Πολυδύναμα, προσφέρουμε πλήρη πρόσβαση σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες Υγείας, σε ανασφάλιστους συμπολίτες μας, βάσει των αρχών της ισότητας και της μη διάκρισης. Για εμάς στον Δήμο Αθηναίων, η πρόληψη δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα και υποχρέωση».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας Ευάγγελος Φιλόπουλος, ανέλυσε τα συμπεράσματα από την εξέταση 18.000 γυναικών, το διάστημα 2019-2025, σε 162 σημεία της χώρας. «Ανάλογα με το πού ζεις, ακόμα και σε ποια γειτονιά, καταγράφεται διαφορετικό ποσοστό καρκίνου. Οι γυναίκες στις υποβαθμισμένες περιοχές δεν έχουν καλή ενημέρωση, δεν έχουν μεγάλη αυτοεκτίμηση και γι’ αυτό πρέπει να τις στηρίξουμε και να τις βοηθήσουμε. Είναι αποδεδειγμένο, ιδίως στις ηλικίες μεταξύ 50 και 69 ετών, ότι το 30% της βελτίωσης που έχουμε παρατηρήσει στη θνησιμότητα του καρκίνου, οφείλεται στην πρόληψη», είπε συγκεκριμένα.

Από το 1992, που η Estée Lauder Companies ξεκίνησε την καμπάνια ευαισθητοποίησης «Breast Cancer Campaign», έχει συγκεντρώσει πάνω από 140 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία τα έχει δωρίσει σε υπηρεσίες έρευνας και πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού των γυναικών σε όλο τον κόσμο.

Ο general manager Balkans Estée Lauder Companies Kώστας Σπυρόπουλος, επεσήμανε: «Η Estée Lauder Hellas ενισχύει το έργο της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, προσφέροντας το 1% του συνόλου των πωλήσεων λιανικής όλων των μαρκών του Ομίλου για τον μήνα Οκτώβριο. Με αυτή την πρωτοβουλία συμβάλλει στη διενέργεια δωρεάν μαστογραφιών σε απομακρυσμένες και ακριτικές περιοχές της Ελλάδας, μέσω του Κινητού Μαστογράφου. Έως σήμερα, η Estée Lauder Hellas, σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, έχει προσφέρει πάνω από 7.750 δωρεάν μαστογραφίες σε γυναίκες, που διαφορετικά δεν θα είχαν πρόσβαση σε προληπτικό έλεγχο, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια, έχει δωρίσει πάνω από 150.000 ευρώ για την στήριξη αυτής».

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του καρκίνου του μαστού, θα πραγματοποιηθούν διάφορες δράσεις ευαισθητοποίησης για την πρόληψη. Με κεντρικό σύνθημα «Η Ελλάδα φωτίζεται ροζ… Η πρόληψη ταξιδεύει παντού», η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία θα φωταγωγήσει την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, στις 20:00, το Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών με ροζ χρώμα. Ομιλίες θα πραγματοποιήσουν ο δήμαρχος Χάρης Δούκας και ο πρόεδρος της ΕΑΕ Ευάγγελος Φιλόπουλος. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά η Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του δήμου Αθηναίων. Ταυτόχρονα, στην πλατεία Κοτζιά θα λειτουργεί ενημερωτικό σταντ της ΕΑΕ. Πανελλαδικά, την ίδια ημέρα και ώρα, η δράση της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας θα κορυφωθεί με την ταυτόχρονη φωταγώγηση εμβληματικών κτιρίων σε 17 πόλεις.

Η Estée Lauder Hellas θα φωτίσει τον «Δρομέα» του Κώστα Βαρώτσου, με τη στήριξη του δήμου, με ροζ φως που συμβολίζει την ελπίδα, τη δύναμη και την πίστη σε ένα μέλλον χωρίς καρκίνο του μαστού. Η φωταγώγηση του «Δρομέα» θα παραμείνει έως τις 10 Νοεμβρίου, ημέρα του 42ου Μαραθωνίου της Αθήνας, αποτελώντας ένα συμβολικό σημείο για τους δρομείς που θα περνούν μπροστά του λίγο πριν τον τερματισμό τους.

Κινητός μαστογράφος στην πλατεία Κοτζιά

Μ’ ένα συμπεριληπτικό κάλεσμα για πρόληψη, σε γυναίκες που δεν έχουν την ευχέρεια να εξεταστούν, ολοκληρώνεται από τον Δήμο Αθηναίων το πρόγραμμα δράσεων για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού. Σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, αύριο Τετάρτη 29/10, κινητός μαστογράφος θα βρίσκεται στην πλατεία Κοτζιά για να προσφέρει δωρεάν μαστογραφίες σε γυναίκες από τη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο Ριτσώνας. Την κινητοποίησή τους ανέλαβε ο Οργανισμός Ιατρικής Αρωγής SAMS Ελλάς και η μετακίνησή τους θα πραγματοποιηθεί με παρεχόμενο πούλμαν της Διεύθυνσης Καθαριότητας του δήμου Αθηναίων.

Δωρεάν μαστογραφικός έλεγχος

Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φίλων του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου «Οι Άγιοι Ανάργυροι», το Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής, Προαγωγής Υγείας & Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αθηναίων διοργανώνει δράση μαστολογικού ελέγχου με την πραγματοποίηση δωρεάν μαστογραφιών. Αφορά γυναίκες 40 έως 69 ετών, που έχουν συμπληρώσει ένα έτος από την τελευταία μαστογραφία, δεν νοσούν ήδη από καρκίνο και δεν βρίσκονται σε ημέρες περιόδου. Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως και την ημέρα της εξέτασης, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού.

Ο έλεγχος που είναι ψηφιακός και εποπτευόμενος από το Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς, πραγματοποιείται στο κτίριο στη διεύθυνση Τίρυνθος 2, στα Άνω Πατήσια και δεν χρειάζεται κάποια ειδική προετοιμασία. Απαραίτητα στοιχεία: ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ ή άλλος αριθμός ασφάλισης (έστω και προσωρινός) και τηλέφωνο επικοινωνίας.

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να εξεταστούν κατά τις ώρες 9:00-14:00, στις παρακάτω ημερομηνίες:

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Για ραντεβού: 2102015510 (εσωτ. 119 – 120) – 5ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο (καθημερινές 08:30 – 14:00).

Τετραήμερος ολοκληρωμένος γυναικολογικός έλεγχος

Παράλληλα, στα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων θα διεξαχθεί τετραήμερος ολοκληρωμένος γυναικολογικός έλεγχος, που περιλαμβάνει εξέταση μαστού από μαστολόγο γιατρό των Ιατρείων, γυναικολογική εξέταση από τους γυναικολόγους των Ιατρείων και συμβουλευτική αυτοεξέτασης μαστού από μαίες.

Οι εξετάσεις διενεργούνται τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

