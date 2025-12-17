Δημοσκόπηση Pulse: Στο 12,5% η διαφορά της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ – Τι λένε οι πολίτες για τους αγρότες

Θέση για τις αγροτικές κινητοποιήσεις πήραν οι πολίτες στη δημοσκόπηση της εταιρείας Pulse για τον ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με την πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 23,5%, το ΠΑΣΟΚ στο 11%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 9%, η Ελληνική Λύση στο 8%, το ΚΚΕ στο 7%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 5,5%, η Φωνή Λογικής στο 3%, το ΜεΡΑ25 στο 2,5%, η Νίκη στο 2% όσο και το Κίνημα Δημοκρατίας, ενώ στο 1,5% είναι η Νέα Αριστερά.

Όπως δείχνουν τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης το 79% συμφωνούν με τα αιτήματα και τους λόγους διαμαρτυρίας των αγροτών. Ωστόσο, τα ποσοστά είναι χαμηλότερα και σχεδόν μοιρασμένα σε ό,τι αφορά το κλείσιμο δρόμων, λιμανιών και αεροδρομίων ως τρόπο διαμαρτυρίας.

Στο σενάριο-υπόθεση κατανομής των αναποφάσιστων, το ποσοστό της ΝΔ είναι στο 29%, το ΠΑΣΟΚ 13,5%, η Πλεύση Ελευθερίας 11%, η Ελληνική Λύση 10%, το ΚΚΕ 8,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 6,5%, η Φωνή Λογικής 3,5%, το ΜέΡΑ25 3,5%, η Νίκη 2,5%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,5%, η Νέα Αριστερά 2%, οι Σπαρτιάτες 1%, «Άλλο Κόμμα» 7%.

Επίσης, στο ερώτημα για το ενδεχόμενο ο Αλέξης Τσίπρας να δημιουργήσει κόμμα, οι πολίτες απάντησαν πως το αντιμετωπίζουν ως εξής:

11% θετικά

10% με ενδιαφέρον

12% ουδέτερα

24% αδιάφορα

37% αρνητικά

6% δεν ξέρω/δεν απαντώ

Ακόμη, στην ερώτηση για τυχόν νέο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά, οι πολίτες απάντησαν ότι αντιμετωπίζουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο:

5% θετικά

9% με ενδιαφέρον

14% ουδέτερα

30% αδιάφορα

35 αρνητικά

7% δεν ξέρω/δεν απαντώ