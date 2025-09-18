Δημοσκόπηση MRB: Στο 11,2% η διαφορά ανάμεσα σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ – Τι λένε οι πολίτες για τη δημιουργία κομμάτων από Τσίπρα, Σαμαρά

Κυρίαρχη συνεχίζει να είναι η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της εταιρείας MRB που παρουσιάστηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 21,8%, ενώ το ΠΑΣΟΚ είναι στην δεύτερη θέση με 10,6%, με την Ελληνική Λύση να βρίσκεται στο 9,3%. Ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας στο 8,6% και το ΚΚΕ στο 6,3%. Από εκεί και πέρα, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 4% με τη Νίκη στο 2,4%.

Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 28,1% στην αναγωγή στο σύνολο, ενώ το ΠΑΣΟΚ είναι στο 13,7%, η Ελληνική Λύση στο 12%, και η Πλεύση Ελευθερίας στο 11,1%.

Στην ερώτηση πόσο πιθανό είναι να ψηφίζατε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα το 67,2 απαντά ότι σίγουρα δεν θα το ψήφιζα (51,2) και μάλλον δεν θα το ψήφιζα (16%).

Το 22,3 απαντά ότι θα το ψήφιζε το κόμμα με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα. Αντίστοιχα ένα κόμμα με αρχηγό τον Αντώνη Σαμαρά δεν θα ψήφιζε το 80,7% των πολιτών ενώ θα ψήφιζε το 14,1%.

Τέλος, το 29,3% τις αξιολογεί θετικά ως προς την αποτελεσματικότητά τους, ενώ το 60,7% εκφράζει αρνητική γνώμη, κρίνει δηλαδή ότι τα μέτρα δεν θα αποδώσουν ουσιαστικά αποτελέσματα.