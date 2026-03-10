Δημοσκόπηση Interview: Στο 34,1% η ΝΔ, 18 μονάδες πίσω το ΠΑΣΟΚ – 3 στους 4 λένε ναι στην στρατιωτική στήριξη της Κύπρου

Την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας επιβεβαιώνει η δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της εφημερίδας Political.

Το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 34,1% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος με το ΠΑΣΟΚ να βρίσκεται 18 μονάδες πίσω με 15,4%. Ειδικότερα, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος η ΝΔ αυξάνει τα ποσοστά της στο 34,1% και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 15,4% το ΚΚΕ με 7,5%, η Ελληνική Λύση με 7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,5%, το ΜέΡΑ25 με 4,2%, η Φωνή Λογικής με 3,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,5%, οι Δημοκράτες με 2,8%, η Νίκη με 1,4%, η Νέα Αριστερά με 1,3% και «άλλο» με 13,6%.

Στην ερώτηση «αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;» τα ποσοστά έχουν ως εξής: Η ΝΔ λαμβάνει 28,5%, το ΠΑΣΟΚ 12,8%, το ΚΚΕ 6,3%, η Ελληνική Λύση 6%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,9%, το ΜέΡΑ25 3,5%, η Φωνή Λογικής 3,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3%, οι Δημοκράτες 2,4%, η Νίκη 1,2%, η Νέα Αριστερά με 1%, ενώ «άλλο» απαντά το 10,9% και «δεν έχω αποφασίσει» το 16,4%.

Στον τομέα των πολιτικών αρχηγών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενισχύει το ποσοστό του όσον αφορά την καταλληλόλητα για την πρωθυπουργία.

Ειδικότερα, στην ερώτηση «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας;», ο κ. Μητσοτάκης επιλέγεται από το το 32,6% των ερωτηθέντων και να ακολουθούν: «Κανένας» 31,5%, Ανδρουλάκης 10,3%, Βελόπουλος 5,9%, Δημήτρη Κουτσούμπας 4,8%, Κωνσταντοπούλου 4,5%, Κασσελάκης 3%, Φάμελλος 2,5%, Λατινοπούλου 1,9%, Νατσιός 1,5% και Χαρίτσης 1,5%.

Οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση ρωτήθηκαν και για την αποστολή των φρεγατών Κίμων και Ψαρά και τεσσάρων F-16 στην Κύπρο με το 75% να απαντά «συμφωνώ/μάλλον συμφωνώ» και το 22% «διαφωνώ/μάλλον διαφωνώ». Παρόμοια είναι, δε, και τα ποσοστά για το αν ήταν σωστή η αγορά φρεγατών και αεροσκαφών τα τελευταία χρόνια» με το 72% να απαντά ναι και το 24% όχι.

Στη δημοσκόπηση καταγράφεται, τέλος, και νέα πτώση για τη Μαρία Καρυστιανού με μόλις το 8,2% να θεωρεί πολύ πιθανό να αλλάξει την επιλογή του υπέρ ενός νέου κόμματος υπό την ηγεσία της ενώ σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα το αντίστοιχο ποσοστό μετρήθηκε στο 10,1%.