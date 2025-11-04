Δημοσκόπηση Alco: Γυρίζουν την πλάτη στον Τσίπρα οι πολίτες – Δεν εμπιστεύονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης
Τι λένε για ακρίβεια και την απαγόρευση της πρόσβασης εφήβων στα social media
Την πλάτη τους στον Αλέξη Τσίπρα γυρίζουν οι πολίτες σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της εταιρείας ALCO που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ALPHA.
Συγκεκριμένα, στην ερώτηση για το αν εμπιστεύονται τον Αλέξη Τσίπρα, το 62% απάντησε «καθόλου», το 17% «λίγο», το 12% «αρκετά» και 5% «πολύ».
Από εκεί και πέρα, στην ερώτηση για το ποιο κόμμα της αντιπολίτευσης μπορεί να προσφέρει αξιόπιστη εναλλακτική κυβερνητική προοπτική το 54% απάντησε «κανένας» και το 11% ΠΑΣΟΚ, ενώ το 7% είπε Ελληνική Λύση.
Παράλληλα, οι πολίτες απάντησαν σε διάφορα θέματα λέγοντας:
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις