Δημοσκόπηση Alco: Γυρίζουν την πλάτη στον Τσίπρα οι πολίτες – Δεν εμπιστεύονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης

Την πλάτη τους στον Αλέξη Τσίπρα γυρίζουν οι πολίτες σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της εταιρείας ALCO που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ALPHA.

Συγκεκριμένα, στην ερώτηση για το αν εμπιστεύονται τον Αλέξη Τσίπρα, το 62% απάντησε «καθόλου», το 17% «λίγο», το 12% «αρκετά» και 5% «πολύ».

Από εκεί και πέρα, στην ερώτηση για το ποιο κόμμα της αντιπολίτευσης μπορεί να προσφέρει αξιόπιστη εναλλακτική κυβερνητική προοπτική το 54% απάντησε «κανένας» και το 11% ΠΑΣΟΚ, ενώ το 7% είπε Ελληνική Λύση.

Παράλληλα, οι πολίτες απάντησαν σε διάφορα θέματα λέγοντας: