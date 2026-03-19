Δένδιας: Οι Patriot στη Σαουδική Αραβία προστατεύουν κάθε πολίτη της ΕΕ από τον πληθωρισμό της ενέργειας

Τη σημασία της καινοτομίας, της τεχνολογίας και της επένδυσης στις ελληνικές επιχειρήσεις της αμυντικής βιομηχανίας που παράγουν προϊόντα με προστιθέμενη αξία τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, σε συζήτηση που είχε στην Αλεξανδρούπολη με τον πρέσβη, μόνιμο αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, M. G. Whitaker, στο πλαίσιο του 4oυ Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Ο κ. Δένδιας ξεκαθάρισε ότι η Σαουδική Αραβία ζήτησε την παρουσία των ελληνικών Patriot στο έδαφός της ενώ επανέλαβε ότι η αντιαεροπορική συστοιχία «προστατεύει κάθε πολίτη της ΕΕ από τον πληθωρισμό της ενέργειας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας ξεκαθάρισε ότι «ζούμε σε επαναστατικούς καιρούς», καθώς «όλα πρέπει να αλλάζουν».

Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι μεγάλες πλατφόρμες πλέον ίσως είναι συνταγή για καταστροφή. «Πρέπει», συνέχισε, «να είμαστε ικανοί να αντιμετωπίσουμε μεγαλύτερους αντιπάλους» όχι μόνο μη επανδρωμένα αεροχήματα, ενώ επανέλαβε ότι είναι ανάγκη να υπάρχει «μια ολιστική προσέγγιση» προκειμένου να πετύχουν οι αλλαγές.

Τόνισε την ανάγκη για εκσυγχρονισμό, «να αλλάξουμε τρόπο σκέψης για να υπερασπιστούμε το ΝΑΤΟ και την επικράτεια του», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.

Για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» εξήγησε ότι διαθέτει «πέντε επίπεδα» προστασίας, ενώ στάθηκε στο γεγονός ότι η τεχνολογική εξέλιξη δεν επιτρέπει εφησυχασμό. «Οι ιρανικοί πύραυλοι που εξουδετερώθηκαν από τους ελληνικούς Patriot πετούσαν με ταχύτητα πάνω από 3 Mach» είπε και συνέχισε: «Σκεφτείτε πόσο καλοί πρέπει να είμαστε».

Ειδικότερα, για τις νέες τεχνολογίες τις καινοτόμες λύσεις, υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας αναφέρθηκε στο ρόλο του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), που, όπως είπε, «δημιουργεί τεχνολογικές λύσεις αλλά και ανάπτυξη».

«Το κεφάλαιο που χρειαζόμαστε έχει επίσης σημασία» επισήμανε και ανέφερε: «Είμαστε υπερήφανοι για το σύστημα “Κενταυρος” που μπορούμε να εξάγουμε».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον πρέσβη Whitaker «που αναγνώρισε τη μεγάλη σημασία της Αλεξανδρούπολης», ενώ αναφέρθηκε και στην αμυντική συμφωνία της Ελλάδας με τις ΗΠΑ, αλλά και στη σημασία εφοδιασμού των συμμάχων στο ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη, μέσω Αλεξανδρούπολης.

Από την πλευρά του, ο πρέσβης M. G. Whitaker επισήμανε ότι η επιτυχής χρήση ελληνικής πυροβολαρχίας και η εξουδετέρωση των ιρανικών πυραύλων αναδεικνύει τη θέση της Ελλάδας που προστατεύει τους σύμμαχους της, ενώ αναφέρθηκε και στην υψηλού επιπέδου εκπαίδευση Ελλήνων στρατιωτικών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εξήγησε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι ο πόλεμος γίνεται γιατί πρέπει να διασφαλιστούν οι δυτικές χώρες από την απειλή του Ιράν, ενώ δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι επισκέφθηκε σήμερα στη Σούδα σε αμερικανικό πλοίο, «στο πρώτο που αναχαίτισε ιρανικό πύραυλο», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Για το ΝΑΤΟ, ξεκαθάρισε ότι «ο πυλώνας της ατλαντικής συμμαχίας εγγυάται την ειρήνη εδώ και 76 χρόνια» και όπως είπε οι ΗΠΑ «θα στηρίξουν τη συμμαχία».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι στα συστηματα antidrone» ανέλυσε και συνέχισε: «Η αντιπυραυλική άμυνα είναι το πιο σημαντικό» κάτι που αποδεικνύεται, όπως ανέφερε, με την εμπειρία της Ουκρανίας, αλλά και την τωρινή κατάσταση στο Ιράν.

Χαρακτήρισε την Ελλάδα «μοντέλο συμμάχου», ενώ εξήγησε ότι η χώρα μας «κινείται για να έχει τις αναγκαίες επιχειρησιακές δυνατότητες άμυνας και ασκείται για να ειναι έτοιμη και εκπαιδευμένη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, ευχήθηκε να είχαν άλλους συμμάχους οι ΗΠΑ «με στιβαρή πολιτική ηγεσία» όπως η Ελλάδα.

«Η συμμαχία με την Ελλάδα είναι σταθερή και αξιόπιστη» ξεκαθάρισε ο Αμερικανός πρέσβης.

«Αν θέλουμε ειρήνη πρέπει να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο, αυτό τείνουμε να το ξεχνάμε» υπογράμμισε.

«Σούδα και Αλεξανδρούπολη είναι μεγάλης στρατηγικής σημασίας» κατέληξε.