Επίθεση με μπογιές στα πολιτικά γραφεία του Νίκου Παπαθανάση και του Ανδρέα Λοβέρδου (φωτογραφίες)

Επίθεση στα πολιτικά γραφεία του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη και του Νίκου Παπαθανάση στο Μαρούσι πραγματοποίησαν άγνωστοι τα ξημερώματα της Δευτέρας και το βράδυ της Κυριακής, αντίστοιχα.

Ο κ. Παπαιανάσης, σε σχετική ανάρτησή του ανέφερε:

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“Τα ξημερώματα, άγνωστοι έριξαν μπογιές στο πολιτικό μου γραφείο στο Μαρούσι.

Στη Δημοκρατία η διαφωνία και η κριτική έχουν θέση. Ο εκφοβισμός και οι καταστροφές δεν έχουν. Καταδικάζω απερίφραστα αυτή την επίθεση.

Θα συνεχίσω να ακούω όλες και όλους, να απαντώ στην κριτική με επιχειρήματα και να υπηρετώ όλους τους πολίτες όπως και τους συμπολίτες μου στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας που με έχουν τιμήσει με την ψήφο τους και με έχουν εκλέξει βουλευτή .

Με ψυχραιμία, θεσμικότητα και αποφασιστικότητα, συνεχίζουμε τη δουλειά μας”.

Από την πλευρά του, ο Ανδρέας Λοβέρδος ανέφερε: “Χθες το βράδυ κάποιοι επέλεξαν να επιτεθούν στο πολιτικό μου γραφείο της Νέας Δημοκρατίας στη Δάφνη.

Δεν τους φοβάμαι. Δεν με πτοούν. Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι αντιμέτωπος με επιθέσεις. Κάθε φορά με χαλυβδώνουν περισσότερο.

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Τέτοιες ενέργειες χαρακτηρίζουν αποκλειστικά εκείνους που τις επιλέγουν. Συνεχίζω με την ίδια αποφασιστικότητα τον αγώνα για όσα πιστεύω”.